Encontraron muerta en un aljibe a Daiana Mendieta, la joven que llevaba 4 días desaparecida

Daiana fue encontrada dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en el departamento de Tala.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Daiana Mendieta, la joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde la noche del viernes 3 de octubre, fue hallada sin vida este martes. El cuerpo de Mendieta fue encontrado durante la mañana dentro de un aljibe a diez metros de profundidad en la localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, Entre Ríos según confirmaron Noticias Argentinas.

“Las cámaras de seguridad públicas y privadas resultaron claves para reconstruir el recorrido de Daiana”, detallaron fuentes del caso. La denuncia por la desaparición fue radicada por sus padres 24 horas después de que Mendieta saliera de su casa y no regresara.

El viernes 3 de octubre por la noche, Mendieta salió de su casa y nunca más se supo de ella. Sus padres, al no poder contactarla, realizaron la denuncia 24 horas después y desde aquel momento se dio inicio a una exhaustiva investigación. En las primeras horas del domingo, se localizó el vehículo de Mendieta abandonado y con las llaves puestas. Las pericias iniciales en el rodado no mostraron indicios de que hubiese existido forcejeo.

En el operativo, la fuerza incautó tres teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux, material que ha sido incorporado a la causa. Adicionalmente, un hombre fue detenido en el lugar tras agredir a los efectivos policiales.

En los operativos trabajaron cadetes de la Escuela de Policía, la División Canes, efectivos de diferentes áreas de la fuerza, Bomberos y otros colaboradores, sumado a que se utilizan drones para inspeccionar el área.

