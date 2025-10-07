El estremecedor resultado de la autopsia de Morena Verdi: murió por estrangulación y tenía múltiples lesiones.

La autopsia realizada a Morena Verdi , una de las tres jóvenes asesinadas en el triple crimen narco de Florencio Varela , confirmó que la joven murió por un shock neurogénico causado por una estrangulación , además de presentar múltiples lesiones postmortem en distintas partes del cuerpo.

El estudio forense, practicado en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Conurbano Sur , en Laferrere, reveló detalles estremecedores sobre las condiciones en las que fue hallado el cuerpo.

Según el documento al que accedió Noticias Argentinas , el cadáver presentaba un cordón de sujeción en ambos tobillos , cintas plásticas sobre las muñecas y otra cinta similar utilizada como mordaza , además de una bolsa cubriendo la cabeza y una bufanda alrededor del cuello .

Los peritos consignaron que el cuerpo “ se encuentra sucio y con restos de tierra en la superficie corporal ”, además de encontrarse en un avanzado estado de descomposición .

Un dato fundamental es que se detectó una luxofractura en la columna vertebral a nivel cervical 1-2 , una lesión que afecta los principales pilares de sostén y que provocó el shock neurogénico que derivó en la muerte .

“Dicho complejo lesivo compromete órganos y centros vitales con magnitud y entidad suficiente para causar la muerte”, describe el informe.

Asimismo, el cuerpo presentaba un surco de estrangulación a lazo, que generó un síndrome asfíctico generalizado, confirmando así que la víctima fue estrangulada.

Múltiples lesiones

La necropsia detalló también "múltiples lesiones" en la cara interna del muslo izquierdo, en la región orbicular de ambos ojos, en el esternón, en las orejas y un infiltrado hemorrágico en el cráneo.

Se observó, además, una dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión a nivel cervical.

La data de muerte se estimó entre cuatro y cinco días antes de la autopsia, lo que ubica el crimen entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre, fecha coincidente con la desaparición de Morena, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas. Gentileza

En sus conclusiones, el médico forense indicó que la causa de muerte fue un "mecanismo violento", a raíz de un "shock neurogénico" provocado por una "luxofractura cervical, asociada a una compresión extrínseca de cuello por estrangulación".