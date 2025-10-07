7 de octubre de 2025 - 11:43

El estremecedor resultado de la autopsia de Morena Verdi: murió por estrangulación y tenía múltiples lesiones

La joven de 20 años sufrió un shock neurogénico producto de una estrangulación.

El estremecedor resultado de la autopsia de Morena Verdi: murió por estrangulación y tenía múltiples lesiones.

El estremecedor resultado de la autopsia de Morena Verdi: murió por estrangulación y tenía múltiples lesiones.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La autopsia realizada a Morena Verdi, una de las tres jóvenes asesinadas en el triple crimen narco de Florencio Varela, confirmó que la joven murió por un shock neurogénico causado por una estrangulación, además de presentar múltiples lesiones postmortem en distintas partes del cuerpo.

Leé además

El policía que detuvo a Pequeño J contó cómo fue el operativo

El policía que detuvo a "Pequeño J" contó cómo fue el operativo: "Solo tenía monedas"

Por Redacción Policiales
Pequeño J y Lara Gutiérrez (15), víctima del triple crimen en Florencio Varela

La impactante foto de Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos antes del triple crimen

Por Redacción Policiales

El estudio forense, practicado en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Laferrere, reveló detalles estremecedores sobre las condiciones en las que fue hallado el cuerpo.

El informe forense: signos de tortura y estrangulamiento

Según el documento al que accedió Noticias Argentinas, el cadáver presentaba un cordón de sujeción en ambos tobillos, cintas plásticas sobre las muñecas y otra cinta similar utilizada como mordaza, además de una bolsa cubriendo la cabeza y una bufanda alrededor del cuello.

Los peritos consignaron que el cuerpo “se encuentra sucio y con restos de tierra en la superficie corporal”, además de encontrarse en un avanzado estado de descomposición.

Un dato fundamental es que se detectó una luxofractura en la columna vertebral a nivel cervical 1-2, una lesión que afecta los principales pilares de sostén y que provocó el shock neurogénico que derivó en la muerte.

Movilización desde Plaza de Mayo a Congreso

“Dicho complejo lesivo compromete órganos y centros vitales con magnitud y entidad suficiente para causar la muerte”, describe el informe.

Asimismo, el cuerpo presentaba un surco de estrangulación a lazo, que generó un síndrome asfíctico generalizado, confirmando así que la víctima fue estrangulada.

Múltiples lesiones

La necropsia detalló también "múltiples lesiones" en la cara interna del muslo izquierdo, en la región orbicular de ambos ojos, en el esternón, en las orejas y un infiltrado hemorrágico en el cráneo.

Se observó, además, una dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión a nivel cervical.

La data de muerte se estimó entre cuatro y cinco días antes de la autopsia, lo que ubica el crimen entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre, fecha coincidente con la desaparición de Morena, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas.

En sus conclusiones, el médico forense indicó que la causa de muerte fue un "mecanismo violento", a raíz de un "shock neurogénico" provocado por una "luxofractura cervical, asociada a una compresión extrínseca de cuello por estrangulación".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas 

Triple crimen de Florencio Varela: quién es el "Loco David", el chofer que habría contratado el "Pequeño J"

Por Redacción Policiales
Triple crimen de Florencio Varela: las estremecedoras revelaciones de la autopsia de Lara Gutiérrez

Triple crimen de Florencio Varela: las estremecedoras revelaciones de la autopsia de Lara Gutiérrez

Por Redacción Policiales
Un policía baleó a un presunto ladrón en Luján. 

Murió el hombre que fue baleado por un policía y donarán sus órganos: qué pasará con el uniformado detenido

Por Redacción Policiales
Se incendió una casa en Las Heras y un hombre resultó herido. (imagen ilustrativa)

Las Heras: se quedó dormido con el cigarrillo encendido, se prendió fuego su casa y sufrió quemaduras

Por Redacción Policiales