Triple crimen de Florencio Varela: quién es el "Loco David", el chofer que habría contratado el "Pequeño J"

La investigación por el triple femicidio narco de Florencio Varela sumó en las últimas horas a un nuevo implicado: un ciudadano peruano conocido como “El Loco David” o “El Tarta”, quien habría sido contratado por “Pequeño J”, para ejecutar los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
El nombre del nuevo sospechoso surgió a partir de testimonios clave brindados ante el fiscal Adrián Arribas por Víctor Sotacuro, uno de los detenidos, y su pareja Mónica Débora Mujica, quienes lo vincularon directamente con el traslado y la entrega de las tres jóvenes.
En su declaración, Mujica contó que el viernes 19 de septiembre, día en que las víctimas desaparecieron, su pareja recibió un llamado de un hombre identificado como “El Loco David”, quien le pidió que lo buscara en una vivienda de Florencio Varela.
Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen narco en Florencio Varela.
"Se llama David, pero no tengo la menor idea del apellido. Es gordito, pelo cortito, morochito, de aproximadamente 30 años, nacionalidad peruano", detalló la mujer ante el fiscal.
La testigo también aportó datos concretos sobre su domicilio: "Vive en la villa, creo que en la manzana 29. Conozco su casa, entras por un pasillo chiquito que entra a un callejón donde hay otro tope y luego está su casa, creo que la puerta es negra. Al lado vive una amiga y por eso lo vi entrar al señor muchas veces ahí".
"En realidad al Loco lo conozco como el ‘Tarta’ ya que cuando habla tartamudea. Es conocido en el barrio", recordó la mujer.
La versión del remisero detenido
Por su parte, Víctor Sotacuro, quien fue arrestado junto a su sobrina Florencia Ibáñez por haber seguido la camioneta donde trasladaban a las víctimas, también mencionó a David en su declaración.
Sostuvo que fue contratado por “El Loco David” para un viaje en remise y que, tras conocerse el triple crimen, recibió amenazas que lo obligaron a huir a Bolivia por "miedo".
De acuerdo con los investigadores, todo apunta a que "El Tarta" fue el encargado de llevar a las tres jóvenes hasta la casa donde fueron torturadas y asesinadas, cumpliendo órdenes directas de Tony Janzen Valverde Victoriano, alisas "Pequeño J", el líder narco peruano que fue capturado días atrás en Lima junto a su mano derecha, Matías Ozorio.