Triple crimen de Florencio Varela: quién es el "Loco David", el chofer que habría contratado el "Pequeño J"

La Justicia busca a un nuevo sospechoso señalado por Mónica Débora Mujica y su esposo Víctor Sotacuro.

La investigación por el triple femicidio narco de Florencio Varela sumó en las últimas horas a un nuevo implicado: un ciudadano peruano conocido como “El Loco David” o “El Tarta”, quien habría sido contratado por “Pequeño J”, para ejecutar los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El nombre del nuevo sospechoso surgió a partir de testimonios clave brindados ante el fiscal Adrián Arribas por Víctor Sotacuro, uno de los detenidos, y su pareja Mónica Débora Mujica, quienes lo vincularon directamente con el traslado y la entrega de las tres jóvenes.

En su declaración, Mujica contó que el viernes 19 de septiembre, día en que las víctimas desaparecieron, su pareja recibió un llamado de un hombre identificado como “El Loco David”, quien le pidió que lo buscara en una vivienda de Florencio Varela.

Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen narco en Florencio Varela Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen narco en Florencio Varela. NA "Se llama David, pero no tengo la menor idea del apellido. Es gordito, pelo cortito, morochito, de aproximadamente 30 años, nacionalidad peruano", detalló la mujer ante el fiscal.

La testigo también aportó datos concretos sobre su domicilio: "Vive en la villa, creo que en la manzana 29. Conozco su casa, entras por un pasillo chiquito que entra a un callejón donde hay otro tope y luego está su casa, creo que la puerta es negra. Al lado vive una amiga y por eso lo vi entrar al señor muchas veces ahí".