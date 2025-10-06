La impactante foto de Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos antes del triple crimen

El señalado como autor intelectual de los asesinatos y la joven de 15 años fueron captados por la cámara de un local de comida rápida.

Una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas registró una imagen clave para la investigación del triple crimen de Florencio Varela. Fue tomada dos semanas antes de los homicidios.

En el video, grabado el 6 de septiembre pasado sobre la avenida Rivadavia al 7.100 (barrio porteño de Flores), se ve a Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años, junto al peruano Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, señalado como el presunto autor intelectual del caso.

Dos semanas después, Gutiérrez fue asesinada junto a Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre, cerca de las 21.30, cuando se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, en La Matanza. Sus cuerpos fueron hallados mutilados y enterrados en el fondo de una vivienda de Florencio Varela.

El vínculo entre el "Pequeño J" y Lara Gutiérrez En los últimos días, la fiscalía sumó una nueva declaración que refuerza la hipótesis de que "Pequeño J" y Lara se conocían.

Una testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, aseguró ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza que ambos coincidieron en una fiesta privada el año pasado.