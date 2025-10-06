6 de octubre de 2025 - 11:37

La impactante foto de Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos antes del triple crimen

El señalado como autor intelectual de los asesinatos y la joven de 15 años fueron captados por la cámara de un local de comida rápida.

Pequeño J y Lara Gutiérrez (15), víctima del triple crimen en Florencio Varela

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas registró una imagen clave para la investigación del triple crimen de Florencio Varela. Fue tomada dos semanas antes de los homicidios.

Se supo en qué app fue la transmisión en vivo de las torturas a Morena, Brenda y Lara

La controvertida app donde se vieron las torturas a Lara, Brenda y Morena: es famosa en el mundo narco

El momento en que detenían en Perú a Pequeño J 

El video donde el Pequeño J inquieta con su versión del triple crimen de Lara, Brenda y Morena

En el video, grabado el 6 de septiembre pasado sobre la avenida Rivadavia al 7.100 (barrio porteño de Flores), se ve a Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años, junto al peruano Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J, señalado como el presunto autor intelectual del caso.

El vínculo entre el "Pequeño J" y Lara Gutiérrez

En los últimos días, la fiscalía sumó una nueva declaración que refuerza la hipótesis de que “Pequeño J” y Lara se conocían.

Una testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, aseguró ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza que ambos coincidieron en una fiesta privada el año pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1975201328675619284&partner=&hide_thread=false

La joven relató que fue invitada por Brenda del Castillo y otra compañera de escuela a una quinta, donde permaneció 24 horas. Según su testimonio, en el lugar había consumo de drogas, entre ellas Tusi (también conocida como cocaína rosa), y participaron varios hombres de nacionalidad peruana, entre ellos uno apodado “Freddy”, quien la habría contactado y pagado por su asistencia.

La testigo dijo además que, tiempo después, se cruzó nuevamente con “Freddy”, quien le entregó un teléfono celular como forma de pago. En su declaración agregó que reconoció a “Pequeño J” en las fotos difundidas por los medios y que lo había visto en esa misma fiesta, aunque no mantuvo contacto directo con él.

Según consta en el acta judicial que reportó diario La Nación, la joven testigo señaló que en ese ambiente se rumoreaba que Lara “a veces robaba a los clientes” durante los encuentros, aunque aclaró que no sabía si esa versión era cierta.

