Homicidio de Franco Aracena: imputaron al detenido y develaron la principal hipótesis del crimen

La imputación que recayó sobre el joven que se encuentra detenido por el brutal asesinado de Franco Patricio Aracena (31) –ocurrido el fin de semana pasado en un departamento de Guaymallén - indica que fue asesinado para robarle.

Por lo pronto esto es lo que técnicamente indica la imputación que le fiscal de Homicidios Claudia Ríos le impuso a Tomás Gómez (22) : “homicidio criminis causa, en concurso real con robo simple y con el agravamiento de la participación de un menor de edad”.

Llama la atención, en ese sentido, lo exiguo del botín obtenido : una bicicleta –cuyo hurto quedó registrado en una cámara de seguridad- y, tal vez, un teléfono y una cámara fotográfica que no fueron encontradas en la vivienda de la víctima.

Así las cosas, por ahora, el móvil del crimen es el robo , ya que la imputación no consigna agravantes como “alevosía” o “ensañamiento”, aunque, la pericia de Cuerpo Médico Forense indicó que Aracena murió por “estrangulamiento” y que los policía de Científica encontraron a la víctima maniatada y amordazada, y con signos de haber sido golpeada en la cara.

Si existió un intercambio sexual entre víctima y victimario, o bien consumo de drogas –como se dice extraoficialmente- , eso no ha quedado plasmado en la acusación de la fiscalía de Homicidios. Si, en cambio, la caratula “criminis causa” que, de ser confirmada en un futuro juicio, asegura una pena única de prisión perpetua .

Un informe del Ministerio Público Fiscal indicó que: “conforme a la documentación derivada de las cámaras de seguridad del lugar y de testimoniales, uno de ellos se retiró en una moto y otro, con una bicicleta, que pertenecía de la víctima”.

El dueño de la moto es el acusado y detenido: Gómez; por lo que todo hace pensar que la bicicleta se la habría robado “el otro”, es decir el chico de 15 años que estuvo en el departamento de Aravena cuando lo asesinaron y que luego, fue con sus padres a una comisaría y denunció con nombre y apellido a Tomás Gómez, el acusado. El chico, claro, es inimputable.

El dato ofrecido por el adolescente activó los allanamientos realizados en la noche del miércoles por parte del Departamento de Homicidios de la Policía de Mendoza con resultado “negativo”.

Viéndose cercado por el pedido de búsqueda y captura, ayer por la mañana Gómez se presentó junto a su abogado en la comisaria 9 de Guaymallén, dónde habría tratado de despegarse del robo para evitar ser juzgado por homicidios criminis causa con el fin de esquivar una posible condena a perpetua.

Una muerte violenta

El martes 30 de setiembre, al mediodía, personal policial de la Comisaría 44° de Guaymallén arribó al complejo habitacional ubicado en Rodríguez Peña 885 de Villa Nueva para luego ingresar al departamento 3, donde residía Aracena.

La puerta estaba entreabierta y los uniformados se toparon con un escenario macabro: la víctima estaba sin vida en una habitación. Aracena había sido inmovilizado con ataduras en pies y manos, y tenía una especie de mordaza. Además de las ataduras, presentaba evidentes signos de violencia física en el rostro, lo que sugiere una agresión. Aunque el forense deberá determinar la causal precisa del deceso, todo indicaba que se trató de una muerte violenta.

Al no observarse daños visibles en las cerraduras del inmueble, las fuentes policiales detallaron la hipótesis de que Aracena pudo haber conocido a sus agresores, o que estos aprovecharon un descuido, ya que es probable que los individuos habrían ingresado al complejo con el consentimiento de la víctima fatal.

Tras el hallazgo del cuerpo de la víctima se dispuso el procedimiento de rigor, con la presencia de personal de la División Homicidios y de la Policía Científica, quienes realizan el levantamiento de rastros y peritajes.

Las primeras pistas ofrecidas por los vecinos señalaron a dos sujetos que fueron vistos el viernes por la noche, aproximadamente a las 21, saliendo del departamento con una bicicleta y dejando la puerta de la vivienda y del complejo abiertas.