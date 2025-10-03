Triple crimen de Florencio Varela: ordenaron la prisión preventiva con fines de extradición para "Pequeño J"

Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como el “cerebro” del asesinato de Morena, Brenda y Lara, asistió a una audiencia en compañía de un defensor público.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en el partido bonaerense de Florencio Varela, se presentó este viernes a una audiencia ante la Justicia de Perú, donde dictaron la prisión preventiva con un plazo de 9 meses con fines de extradición pasiva a Argentina

A “Pequeño J” se le leyeron sus derechos y se le ofreció la posibilidad de optar por una "extradición simplificada" hacia Argentina, lo que habría agilizado el proceso. Sin embargo, decidió rechazar esa alternativa.

Antes de pronunciarse, solicitó unos minutos para hablar con su abogado personal, quien lo acompañó durante la audiencia presidida por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona. Luego de una breve pausa, el imputado comunicó que no aceptaba la opción presentada.

Fue su defensor quien tomó la palabra para exponer la postura adoptada. En su intervención, afirmó que "Pequeño J" es inocente y explicó que regresó a Perú tras ver las noticias argentinas, lo que le generó una sensación de desprotección.

"Al ver su nombre y apellido en la televisión, se sintió vulnerable. Es apenas un joven de veinte años. Dijo: 'En Argentina no tengo a nadie. Si me detienen, ¿quién va a visitarme en la cárcel? ¿quién me va a conseguir un abogado?' Esa fue la razón por la que decidió volver a Perú", sostuvo el letrado.