El N°2 de "Pequeño J", Matías Ozorio, se negó a declarar: "¿Qué va a decir esta lacra?"

Matías Agustín Ozorio, considerado mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, arribó en la noche del jueves a Buenos Aires tras ser expulsado de Perú

Matías Ozorio, señalado como uno de los implicados en el triple crimen narco de Florencio Varela, se negó a declarar este viernes ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, en el Polo Judicial de San Justo.

El acusado arribó a la fiscalía bajo un fuerte operativo de seguridad y, tras permanecer cerca de media hora en el edificio, rechazó dar testimonio. Según trascendió, la decisión se tomó por recomendación de su defensor oficial, quien asumió su representación minutos antes de la audiencia.

Luego de la indagatoria frustrada, se dispuso que Ozorio quede alojado en el penal de General Alvear. A la salida, el abogado querellante Diego Storto fue contundente: “¿Qué va a decir esta lacra? Nada”.

Matías Agustín Ozorio, considerado mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, arribó en la noche del jueves a Buenos Aires tras ser expulsado de Perú

Por su parte, el letrado Fernando Burlando relativizó la postura del acusado y recordó que negarse a declarar "es un derecho constitucional". En ese sentido, agregó que la decisión estaba dentro de lo esperado por las partes.