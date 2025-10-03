El N°2 de "Pequeño J", Matías Ozorio, se negó a declarar: "¿Qué va a decir esta lacra?"

Matías Ozorio, señalado como uno de los implicados en el triple crimen narco de Florencio Varela, se negó a declarar este viernes ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, en el Polo Judicial de San Justo.
Matías Ozorio, señalado como uno de los implicados en el triple crimen narco de Florencio Varela, se negó a declarar este viernes ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, en el Polo Judicial de San Justo.
El acusado arribó a la fiscalía bajo un fuerte operativo de seguridad y, tras permanecer cerca de media hora en el edificio, rechazó dar testimonio. Según trascendió, la decisión se tomó por recomendación de su defensor oficial, quien asumió su representación minutos antes de la audiencia.
Luego de la indagatoria frustrada, se dispuso que Ozorio quede alojado en el penal de General Alvear. A la salida, el abogado querellante Diego Storto fue contundente: “¿Qué va a decir esta lacra? Nada”.
Por su parte, el letrado Fernando Burlando relativizó la postura del acusado y recordó que negarse a declarar “es un derecho constitucional”. En ese sentido, agregó que la decisión estaba dentro de lo esperado por las partes.
El expediente busca esclarecer los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, en un caso que sacudió al Conurbano bonaerense y que tiene como principal instigador a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado el jefe de la organización criminal.