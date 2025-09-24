Las autopsias a las jóvenes asesinadas en Florencio Varela revelaron un dato estremecedor

Las autopsias a las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela revelaron detalles conmovedores: los crímenes no ocurrieron al mismo tiempo, sino en cadena. Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron atacadas de manera distinta.
Según a la información que accedió el canal TN, las necropsias sostienen y confirman la brutalidad con la que actuaron los agresores.
A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio YPF de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza.
Hasta el momento hay cuatro detenidos, mientras continúa la búsqueda para dar con el paradero del líder de la banda narco, un hombre de nacionalidad peruana.