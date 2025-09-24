Las autopsias a las jóvenes asesinadas en Florencio Varela revelaron un dato estremecedor

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron brutalmente asesinadas tras una emboscada. Un “ajuste narco” es la principal hipótesis del caso.

Las autopsias a las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela revelaron detalles conmovedores: los crímenes no ocurrieron al mismo tiempo, sino en cadena. Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron atacadas de manera distinta.

Según a la información que accedió el canal TN, las necropsias sostienen y confirman la brutalidad con la que actuaron los agresores.

Una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo.

Otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (postmortem).

La tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver.

A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio YPF de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza.