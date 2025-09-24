24 de septiembre de 2025 - 19:15

Las autopsias a las jóvenes asesinadas en Florencio Varela revelaron un dato estremecedor

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron brutalmente asesinadas tras una emboscada. Un “ajuste narco” es la principal hipótesis del caso.

IMAGEN SOLA (6)
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Las autopsias a las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela revelaron detalles conmovedores: los crímenes no ocurrieron al mismo tiempo, sino en cadena. Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron atacadas de manera distinta.

Leé además

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas 

Revelan la hipótesis detrás del triple femicidio en Florencio Varela: ajuste narco y una trampa mortal

Por Redacción Policiales
Habló la madre de una de las asesinadas en Florencio Varela

Habló la madre de una de las asesinadas en Florencio Varela :"Que paguen todos los que tengan que pagar"

Por Redacción Policiales

Según a la información que accedió el canal TN, las necropsias sostienen y confirman la brutalidad con la que actuaron los agresores.

  • Una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo.
  • Otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (postmortem).
  • La tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver.

A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio YPF de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza.

Hasta el momento hay cuatro detenidos, mientras continúa la búsqueda para dar con el paradero del líder de la banda narco, un hombre de nacionalidad peruana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Difundieron un video que reveló cómo desaparecieron Brenda, Morena y Lara.

El video que revela cómo desaparecieron Brenda, Morena y Lara antes de ser asesinadas

Por Redacción Policiales
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas 

Los tres cuerpos descuartizados en Florencio Varela son de Brenda, Morena y Lara

Por Redacción Policiales
Tragedia en Las Heras: dos hermanas de 7 y 10 años murieron atropelladas por un micro en El Algarrobal cuando volvían de la escuela.

Tragedia en Las Heras: dos hermanas de 7 y 10 años murieron atropelladas por un micro

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes.

Iba en moto y casi muere decapitada por un cable que atravesaba la calle: recibirá una millonaria indemnizacion

Por Oscar Guillén