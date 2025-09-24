24 de septiembre de 2025 - 21:02

Lali, Emilia, Dalma Maradona y más famosas exigieron justicia tras el triple feminicidio en Florencio Varela

El femicidio de Morena, Brenda y Lara causó gran conmoción en Argentina. Mujeres del espectáculo se sumaron al intenso pedido de justicia.

Famosas del espectáculo, entre ellas Emilia Mernes y Lali Espósito, se pronunciaron ante el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, La Matanza.

Ilustración Los Andes
Figuras como Lali Espósito, Emilia Mernes, Ángela Torres, Griselda y Leticia Siciliani, además de Dalma Maradona, hicieron público su repudio y pidieron que los crímenes no queden impunes. A través de mensajes contundentes, replicaron la consigna que se multiplicó en cada rincón: “Justicia por ellas”.

Las famosas se pronunciaron

Ángela Torres fue una de las primeras en pronunciarse al compartir un posteo de Ofelia Fernández, al que agregó un corazón partido: “Justicia por Morena, Brenda y Lara”. El texto desgarrador de la ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires fue ampliamente replicado.

“Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible. Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que nos pidan hacer sus amigas y su familia”.

Este mismo posteo fue reposteado por Lali Espósito y Griselda Siciliani. Leticia Siciliani, en tanto, se expresó con una frase breve, pero clara, sumándose al pedido colectivo. Dalma Maradona eligió un posteo visceral para dejar en claro su postura: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”.

Por su parte, Emilia Mernes, que no suele referirse a temas políticos o sociales, compartió un fondo negro con palabras de dolor: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”, dejó en claro la cantante.

Emilia Mernes
Emilia Mernes también se refirió al triple femicidio.

Autopsia y principal hipótesis del triple femicidio

Las autopsias a las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela revelaron detalles conmovedores: los crímenes no ocurrieron al mismo tiempo, sino en cadena. En cuanto a la investigación, esta apunta a un trasfondo ligado al narcotráfico. Según informaron, ellas habrían sido engañadas con una falsa propuesta laboral y luego asesinadas como parte de un ajuste de cuentas.

