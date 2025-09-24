Lali, Emilia, Dalma Maradona y más famosas exigieron justicia tras el triple feminicidio en Florencio Varela

El femicidio de Morena, Brenda y Lara causó gran conmoción en Argentina. Mujeres del espectáculo se sumaron al intenso pedido de justicia.

Famosas del espectáculo, entre ellas Emilia Mernes y Lali Espósito, se pronunciaron ante el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, La Matanza.

El triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) desató un extenso pedido de justicia en todo el país. Entre los reclamos por una respuesta que inundaron las calles y las redes sociales, también se sumaron voces femeninas del mundo del espectáculo.

Figuras como Lali Espósito, Emilia Mernes, Ángela Torres, Griselda y Leticia Siciliani, además de Dalma Maradona, hicieron público su repudio y pidieron que los crímenes no queden impunes. A través de mensajes contundentes, replicaron la consigna que se multiplicó en cada rincón: “Justicia por ellas”.

Las famosas se pronunciaron Ángela Torres fue una de las primeras en pronunciarse al compartir un posteo de Ofelia Fernández, al que agregó un corazón partido: “Justicia por Morena, Brenda y Lara”. El texto desgarrador de la ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires fue ampliamente replicado.

“Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible. Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que nos pidan hacer sus amigas y su familia”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ofelia Fernandez (@ofefernandez) Este mismo posteo fue reposteado por Lali Espósito y Griselda Siciliani. Leticia Siciliani, en tanto, se expresó con una frase breve, pero clara, sumándose al pedido colectivo. Dalma Maradona eligió un posteo visceral para dejar en claro su postura: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”.