Revelan la hipótesis detrás del triple femicidio en Florencio Varela: ajuste narco y una trampa mortal

El curso de la investigación se dirige a un caso ligado al narcotráfico. El mayor apuntado es un líder peruano de una banda del barrio 1-11-14.

La investigación por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela apunta a un trasfondo ligado al narcotráfico. Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) habrían sido engañadas con una falsa propuesta laboral y luego asesinadas como parte de un ajuste de cuentas.

Según trascendió, el conflicto se habría originado días atrás, cuando la menor mantuvo contacto con el líder de una organización narco del barrio 1-11-14, de nacionalidad peruana, y le robó una cantidad de cocaína. Esto habría derivado en una plan de venganza por parte de la banda.

Venganza brutal: tres mujeres asesinadas Frente a este escenario, se estima que la banda organizó como venganza la presunta “fiesta narco” en dicha vivienda. Los detenidos las llevaron engañadas con la presunción de un trabajo donde iban a cobrar 300 dólares cada uno, pero fueron asesinadas de manera brutal.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, informó a través de una conferencia de prensa en Puente 12 que los femicidios estuvieron ligados a “una trampa organizada por una banda narco”.

“Subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para ir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que era un trampa organizada por una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza”, destacó Alonso.