Lo detuvieron por tocar a una nena en la vía pública pero la Justicia lo liberó a las pocas horas

Un hombre de 33 años fue detenido este lunes en La Plata , acusado de haber abusado sexualmente de una menor en la vía pública, pero recuperó la libertad horas más tarde por disposición judicial.

La decisión provocó enojo y enfrentamientos entre vecinos y familiares de la víctima.

Según el parte oficial de la Comisaría Décima de City Bell y el Comando de Patrullas Base Norte , el hecho ocurrió en la intersección de las calles 138 y 443 , donde la Policía acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea en la zona.

Al llegar, los efectivos encontraron a Rubén Paredes , de 33 años, tendido en el suelo con lesiones, luego de haber sido increpado por familiares y vecinos que lo acusaban de haber tocado a una menor.

La madre de la víctima, Daisy Valeria Fleitas Lozano , de 39 años, denunció que el día anterior el hombre había abusado de su hija en plena vía pública y presentó videos que respaldarían su testimonio.

Paredes fue aprehendido y puesto a disposición de la UFI N° 6 del Departamento Judicial La Plata, que caratuló el hecho como “abuso sexual simple”. Sin embargo, la fiscalía ordenó su liberación en las horas siguientes, conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras avanza la investigación.

La medida judicial desató fuertes reacciones entre los vecinos, que reclamaron justicia por la menor y mayor celeridad en el avance de la causa.