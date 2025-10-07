Murió el hombre que fue baleado por un policía y donarán sus órganos: qué pasará con el uniformado detenido

El hombre que fue baleado ayer en Luján, en un confuso hecho por un policía de civil , falleció en el hospital Central , donde permanecía internado en grave estado, tras recibir un disparo en la cabeza.

Según comunicaron del nosocomio capitalino, Fernando Rubén García (37) -una persona con una larga lista de antecedentes- murió esta madrugada mientras estaba internado en Terapia Intensiva del hospital capitalino y luego fue abordado por especialistas de Incaimen, ante la decisión familiar de donar sus órganos.

Con esta novedad, la situación procesal del policía que disparó se complica y se espera que en las próximas horas la Fiscalía de Homicidios lo impute tras analizar las pruebas que hasta ahora se han recogido en el expediente.

Por lo pronto el caso está caratulado como “averiguación muerte” pero la caratula podría virar a “homicidio agravado por uso de arma de fuego y por ser un funcionario policial” o bien a “homicidio en exceso de legitima defensa”, algo poco probable ya que según informaron desde el Ministerio Público Fiscal “no se trató de un tiroteo”.

Por otra parte, se analiza si los disparos realizados por el policía - casi habría descargado el cargador sobre el vehículo de García- podrían tener algún tipo de relación (jurídica) con un hecho ocurrido días antes: el viernes pasado, unos delincuentes le robaron al policía su arma reglamentaria y otros elementos personales de su auto.

Según la reconstrucción del caso que investiga el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, “en ese robo habría intervenido un vehículo que en el día de ayer fue identificado por el uniformado y en consecuencia habría intentado individualizar a sus ocupantes”.

Pero como “el vehículo apresuró su marcha para darse a la fuga, el efectivo decidió efectuar ocho disparos impactando uno de ellos en la cabeza el conductor”.

Según informaron del Ministerio de Seguridad, ayer, ceca de las 9.30, un efectivo policial de unos 40 años salía del servicio y circulaba por Libertad y Azcuénaga, cuando observó un individuo en un Chevrolet Prisma que según creyó tendría similitud en un hecho del que el policía habría sido víctima de robo el viernes 3 de octubre.

Al intentar identificarlo el sujeto se dio a la fuga “ante una posible amenaza con arma de fuego”. Entonces, el uniformado sacó su arma reglamentaria, efectuando varios disparos hacia el vehículo, el cual circulaba por calle Chiclana. El conductor perdió el control de auto que, al llegar a Libertad, colisionó con otro rodado, que estaba estacionado.

Bomberos voluntarios de Luján de Cuyo rescataron al sujeto quien fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en cráneo, occipital derecho, sin orificio de salida, siendo trasladado al Hospital Central.

García tenía un extenso historial delictivo con causas que se remontan a más de quince años. Fuentes judiciales confirmaron registraba múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad, resistencia a la autoridad, amenazas y causas vinculadas con la Ley de Estupefacientes.

Según los registros oficiales, el historial delictivo del sujeto incluye las siguientes causas: