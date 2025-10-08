Doble femicidio: las identidades de la madre y su hija halladas calcinadas

El hallazgo se produjo en horas de la madrugada tras el llamado al 911 de vecinos de Bahía Blanca. El hijo de la víctima dijo que su mamá había sufrido "ataques previos y amenazas".

En la madrugada de este miércoles, una madre y su hija fueron encontradas muertas y calcinadas dentro de su vivienda en el barrio Thompson de Bahía Blanca. Las víctimas fueron identificadas como Susana Melo (52) y Florencia Romano (25) e investigan un posible doble femicidio.

El estremecedor hallazgo se produjo en una casa ubicada en Esmeralda al 2400, tras un llamado de emergencia de vecinos que alertó sobre una situación de violencia y fuego dentro del domicilio. Al llegar, personal de Bomberos y la Policía de Bahía Blanca encontró los cuerpos de ambas mujeres completamente calcinados en una de las habitaciones.

Según confirmaron fuentes de la investigación, los primeros peritajes detectaron rastros de combustible y puertas forzadas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque intencional.

En diálogo con el medio local La Brújula 24, Nahuel, hijo de Susana y hermano de Florencia, aseguró que su familia había sido víctima de una agresión premeditada: "Fue un doble femicidio. Hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo", declaró.

El joven relató que su hermana “vivía para proteger a su mamá” y que ambas habían denunciado previamente situaciones de violencia y acoso.