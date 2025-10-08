8 de octubre de 2025 - 12:52

Doble femicidio: las identidades de la madre y su hija halladas calcinadas

El hallazgo se produjo en horas de la madrugada tras el llamado al 911 de vecinos de Bahía Blanca. El hijo de la víctima dijo que su mamá había sufrido "ataques previos y amenazas".

Encontraron calcinadas a una madre y su hija en Bahía Blanca.&nbsp;

Encontraron calcinadas a una madre y su hija en Bahía Blanca. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la madrugada de este miércoles, una madre y su hija fueron encontradas muertas y calcinadas dentro de su vivienda en el barrio Thompson de Bahía Blanca. Las víctimas fueron identificadas como Susana Melo (52) y Florencia Romano (25) e investigan un posible doble femicidio.

Leé además

El estremecedor resultado de la autopsia de Morena Verdi: murió por estrangulación y tenía múltiples lesiones.

El estremecedor resultado de la autopsia de Morena Verdi: murió por estrangulación y tenía múltiples lesiones

Por Redacción Policiales
Femicidio de Daiana Mendieta

Femicidio de Daiana Mendieta: detuvieron a un hombre que fue el último que tuvo contacto con la víctima

Por Redacción Policiales

El estremecedor hallazgo se produjo en una casa ubicada en Esmeralda al 2400, tras un llamado de emergencia de vecinos que alertó sobre una situación de violencia y fuego dentro del domicilio. Al llegar, personal de Bomberos y la Policía de Bahía Blanca encontró los cuerpos de ambas mujeres completamente calcinados en una de las habitaciones.

Según confirmaron fuentes de la investigación, los primeros peritajes detectaron rastros de combustible y puertas forzadas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque intencional.

Conmoción en Bahía Blanca: hallaron calcinadas a una madre y su hija e investigan un doble femicidio
La casa donde fueron encontradas Adriana y su hija Mariana.

La casa donde fueron encontradas Adriana y su hija Mariana.

Investigan un doble femicidio

En diálogo con el medio local La Brújula 24, Nahuel, hijo de Susana y hermano de Florencia, aseguró que su familia había sido víctima de una agresión premeditada: “Fue un doble femicidio. Hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo”, declaró.

El joven relató que su hermana “vivía para proteger a su mamá” y que ambas habían denunciado previamente situaciones de violencia y acoso.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14 de Bahía Blanca, que ordenó peritajes en la vivienda, la revisión de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de testimonios de vecinos.

Hasta el momento, no hay detenidos. Los investigadores analizan antecedentes de denuncias por violencia de género y las amenazas recibidas por ambas mujeres.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un juez resolvió prohibirle el uso de redes sociales a Jonathan Luna, condenado por el femicidio de Micaela Ortega, la niña de 12 años asesinada en 2016. 

Mató a una nena, cambió de género en la cárcel, le pidió perdón a la mamá por Facebook y le prohibieron usar redes

Por Redacción Policiales
Un policía baleó a un presunto ladrón en Luján. 

Imputaron por homicidio agravado al policía que le disparó a un hombre en Luján

Por Redacción Policiales
Femicidio de Daiana Mendieta

Encontraron muerta en un aljibe a Daiana Mendieta, la joven que llevaba 4 días desaparecida

Por Redacción Policiales
Lo detuvieron por tocar a una nena en la vía pública pero la Justicia lo liberó a las pocas horas

Lo detuvieron por tocar a una nena en la vía pública pero la Justicia lo liberó a las pocas horas

Por Redacción Policiales