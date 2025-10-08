Desactivan una banda narco en Luján de Cuyo: 3 detenidos y 1 kilo de cocaína decomisado en 9 allanamientos

Personal de la Policía de Mendoza y de la Policía Federal realizaron 9 allanamientos en Luján de Cuyo, Maipú y Godoy Cruz, en la que se secuestró 1 kilo de cocaína que estaba en poder de una banda dedicada al narcomenudeo y distribución de droga cuyo presunto líder estaba con prisión domiciliaria .

Durante el procedimiento quedaron detenidos el presunto cabecilla de la organización, identificado como Franco Guillermo Vélez (39) ; su pareja, Mayra Estefanía Baigorria Lucero (33) y Dardo César Ochoa (60 años), según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El operativo fue ordenado por el Juez del Juzgado de Garantías N°1 de Mendoza, Marcelo Garnica y realizado durante esta madrugada por personal de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico de Mendoza y por personal de la División Drogas de la Policía Federal Argentina (Delegación Mendoza), bajo las directivas de la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos–Mendoza, a cargo de la fiscal Patricia Santoni.

Según informaron desde Seguridad y Justicia, la investigación se inició en 2020, cuando Franco Vélez fue detenido –y luego quedó con prisión domiciliaria por cuestiones de salud- por ser el presunto líder de una organización dedicada al comercio de estupefacientes que, en la ocasión se logró secuestrar.

Uno de los allanamientos realizados en Luján por personal policial de Mendoza y Federal. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

En 2022 personal de Lucha contra el Narcotráfico realizó con varios allanamientos en relación a la familia Vélez, secuestrando nuevamente algunas dosis de cocaína y algunos celulares.

De acuerdo a un análisis de los teléfonos, secuestrados en las diferentes medidas, a inicios del año 2025 la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, logra obtener un diagrama generalizado de la organización liderada por Franco Vélez y conformada por su pareja, sus hermanos y diferentes sujetos residentes en la calle Unión, en el distrito Vertientes de Luján. Luego los uniformados lograron relacionar a los Vélez con diferentes viviendas que funcionaban como puntos de venta y lugares de guarda.

Durante la investigación, personal de la Unidad de Acción Preventiva, interceptó a una persona en inmediaciones de calle la Unión y Teresa o´Connor de Luján, que tenía en su poder 608 envoltorios de cocaína con un peso total de 290 gramos y un teléfono celular.

El detenido explicó que la droga era de Franco Vélez por lo que se allanó la vivienda del presunto líder y se logró secuestrar 0,4 gramos de cocaína desde una mesa en la que se encontraba Vélez pero no se lo detuvo.

El sábado 4 pasado, a raíz de una investigación de la Fiscalía de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores, se allanó una vivienda situada en calle Los Chañares, muy cerca de Unión y Teresa O´Connor, se secuestraron 288 envoltorio de cocaína con un peso de 600 gramos, cocaína en trozo por 50 gramos y plantines de cannabis sativa, quedando detenido Emiliano Germán Garro Villafañe (48), quedando a disposición de la Fiscalía Federal de Casos Sencillos. Según los investigadores esta personal se encuentra identificado en la investigación como miembros de la banda de los Vélez.

Pero en las últimas horas, a través de las líneas intervenidas se detectó un conflicto familiar por el cual Vélez había sido denunciado por amenazas de muerte, delito que era investigado por la Unidad Investigativa de Maipú, que tenía una orden de allanamiento para la casa del sospechoso, ordenada por Fiscalía Correccional de Mendoza.

Por tal motivo hoy se llevaron adelante 8 medidas por la justicia federal y 1 medida por la justicia provincial, que contaron con la colaboración del personal del Cuerpo de Infantería de la Policía de Mendoza y del Grupo Especial de Seguridad.

Como resultado de la totalidad de las medidas se lograron los siguientes secuestros: 1.035,60 gramos de cocaína (distribuidos en un ladrillo rectangular y 12 dosis), es decir unas 3.357 dosis; $ 487.000,00, 16 teléfonos celulares, una VW Suran, dos motos tipo scooter de 110 cc y documentación relevante para la investigación, referida al lavado de activos.