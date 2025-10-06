"Huellas" para seguir el rastro de un avezado andinista

Mirando hacia arriba. Un período de más de setenta años practicando andinismo fue resumido por Ulises Vitale, el gran escalador mendocino, en su libro “Huellas”, presentado en la Feria del Libro 2025.

Huellas. El libro presentado en la Feria del Libro que recorre la historia del montañista Ulises Vitale.

El escalador Ulises Sila Vitale (Luján de Cuyo, 89) ha logrado una hazaña más en su extensa carrera tras las cumbres más altas de varios continentes: resumir todas esas expediciones en un libro, “Huellas. Memorias de un montañés”, que editó Ediciones Culturales de Mendoza.

La obra, de 198 páginas, no es una autobiografía clásica de relatos y logros personales, sino un relato de expediciones por el mundo, la descripción de paisajes, las costumbres de otros países y el valor de la amistad.

Prologado por otro andinista, Daniel Rodríguez, la obra contiene un caudal de fotografías de buen registro de hombres y mujeres de montaña de hoy y de siempre. Está presente, por supuesto, su entrañable amigo Guillermo Viero, con quien realizó grandes logros en las montañas y cuyo cuerpo exánime tras una caída mortal rescató en el cerro Tupungato, en enero de 1985.

Como señaló uno de los presentadores del libro, ingeniero Javier Zuleta, en ese itinerario de vida Ulises “muestra la evolución del montañismo de los últimos 75 años y tributa un homenaje a sus maestros y compañeros de varias generaciones…

”Una elevación del Cordón del Portillo de más de 5.000, en Tunuyán, lleva su nombre por iniciativa de la Escuela de Guías de Mendoza.