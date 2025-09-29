Un mundo fantástico murmurado al oído: los susurradores sorprenden a los visitantes de la Feria del Libro

Una nena está concentrada escuchando el sonido que sale de un tubo negro y dorado . Un relato fantástico contado con emoción y una serie de efectos especiales crean un ambiente casi misterioso. Del otro lado, alguien hace magia y susurra una historia a su oído para llevarla de paseo a mundos imaginarios. Es Mariela Svachca , susurradora, tal cual ella misma se define.

En algún otro pasillo de la Feria del Libro 2025, la escena se repite con algún señor o alguna chica, que por un momento se van a otros territorios siguiendo esa voz que acaricia el odio. Solo hay que aceptar la invitación y si se atreve, cerrar los ojos. Luego, todo es desprenderse y dejarse llevar.

Mariela es profesora de Teatro y forma parte de un grupo de 6 susurradores que en distintos momentos recorren los pasillos de la feria. No es un día cualquiera: están vestidos para la ocasión, ataviados elegantemente, como salidos de un cuento.

Ya han sido convocados a ediciones anteriores a esta fiesta de las letras. Conforman el grupo Susurros a destiempo y suelen también participar de otro tipo de eventos, generalmente culturales, como teatros u otras presentaciones.

“Es la tercera vez que Cultura nos convoca para susurrar temáticas o textos vinculados a la persona que es homenajeada en la feria ”, relata. “Hace un par de años -continúa- la feria estuvo dedicada a Antonio Di Benedetto y entonces elegimos textos breves de Di Benedetto para susurrar cosas”.

Este año es más complicado, asegura, “porque el homenajeado es Juan Jiménez, que es ilustrador, entonces elegimos textos relacionados con fantasía o ciencia ficción porque Juan ilustraba historietas o hacía ilustraciones de tipo fantástico, él adhería mucho a la ciencia ficción”, apunta la artista.

Quiénes son los susurradores

Y es entonces que uno se pregunta de dónde sale esta variante artística, que sin dudas, calza como anillo al dedo en la Feria del Libro, que comenzó ayer y se extenderá por 11 días, con sede central en el Espacio Julio Le Parc.

“Los que susurramos hacemos teatro, somos gente que está dedicada al teatro o al arte de alguna manera, tenemos un pequeño emprendimiento dedicado al susurro, salió de una práctica de la facultad de susurro, el trabajo con una técnica de voz mínima y a partir de eso hicimos un emprendimiento de susurro en algunos lugares, eventos previos a funciones, por ejemplo”, relata la artista.

Explicó que esto llegó a Mendoza hace varios años, de la mano de una compañía francesa que se llamaba Le Souffleur, los sopladores. Pero aclara que es una técnica que está extendida: “Es un susurro, es un cuento, una historia mínima de persona a persona, que genera un ambiente sonoro”. Es que efectivamente, el relato es acompañado con inflexiones y efectos de la voz, que en su tránsito por el tubo, adquieren una especie de volumen que retumba, que parece venir desde muy lejos pero que llega con claridad, en una exposición única solo para quien eligió sumergirse en la experiencia.

artista La artista Mariela Svachca, susurradora mendocina, en la Feria del Libro. Foto: Los Andes

“El caño susurrador, o el tubo de susurros, funciona como un amplificador de sonidos y genera como un formato circular del sonido, la gente entra en un relato que es muy cortito, cuando se animan cierran los ojos y la imaginación, la historia que contamos, les pone a prueba la imaginación”, contó. Dijo que van a estar varios días entre los pasillos del Le Parc, “es como un regalito para los visitantes de la feria, que se lleven una historia guardada de ese estilo”, concluyó.

El origen de este arte

Esta práctica artística suele apelar sobre todo a la poesía como sustento y como recurso, a un tubo de cartón de alrededor de un metro y medio de longitud.

El movimiento Les Souffleurs dio sus primeros pasos en Francia en 2001. Su creador fue Oliver, quien consideró que los niños y el mundo se reproducen “de boca a oído”. La compañía luego difundió esta práctica en Europa y América Latina

WhatsApp Image 2025-09-26 at 3.05.21 PM (1) Los susurradores de la Feria del Libro 2025 invitan a sumergirse en una historia fantástica

“A veces necesitamos de un apoyo para desacelerar el mundo”, asegura la agrupación española Atrapavientos. “Susurrar es una actividad artística que nace con la idea de crear instantes poéticos en cualquier lugar y momento. El susurro invita a jugar y a disfrutar con la palabra, crea vínculos inolvidables”, describe.

Los susurradores se han extendido los últimos años en Argentina, como un secreto a voces, una generosa conexión entre dos personas que se entregan a un encuentro mediado por el arte.

La movida está extendida como recurso artístico y pedagógico, refleja La Nación en una publicación. Puede encontrarse en escuelas, bibliotecas, festivales literarios y espacios públicos. Celeste Agüero es reconocida como la precursora, inicialmente en Córdoba allá por 2009, donde nació el primer grupo del país, ColorSusurro.