Diego Gareca: "La Feria del Libro debe ser tan importante como la Vendimia"

Con entrada gratuita, la feria suma escenarios en toda la provincia, abre espacio a escritores locales y dedica su edición 2025 al legado de Juan Giménez.

La Feria del Libro de Mendoza se ha convertido, según Diego Gareca, subsecretario de Cultura, “en protagonista de las ferias a nivel nacional, consolidándose como una de las más importantes de la región”. Este año, la cita se extiende más allá de su sede central, el Espacio Cultural Julio Le Parc: llega a San Martín, San Carlos, San Rafael, Santa Rosa y General Alvear, profundizando una propuesta que combina grandes invitados con la riqueza de las voces locales.

“Lo nutritivo de la feria tiene que ver con la participación y la pluralidad”, asegura Gareca, destacando la colaboración de escritores, poetas y proyectos de investigación. La feria busca reflejar “el pulso de lo que se edita, de lo que se produce en Mendoza, con variedad y distintas miradas”, un objetivo que se traduce en una programación diversa y abierta.

DSC_2193-e1758220094260-1280x640 La oferta de libros infantiles es tan variada y rica como las propuestas para adultos. Uno de los ejes fundamentales de cada edición es acercar la lectura a los jóvenes. “Vienen muchas escuelas, se diseñan propuestas para la visita de los estudiantes por la mañana, y luego continúa la programación para todos”, explica Gareca. La edición 2025 está dedicada a Juan Giménez, el gran ilustrador mendocino cuya obra ha acompañado a lo largo de los años múltiples propuestas literarias.

En un contexto donde la tecnología atraviesa la vida cotidiana, la literatura regional también se reinventa. Según Gareca, “hoy hay distintos formatos; un escritor o poeta puede publicar no solo en papel, sino en redes sociales u otras plataformas, sin perder la tradición cultural del libro como objeto”. Esta convivencia entre medios tradicionales y nuevos lenguajes amplía las posibilidades de interacción con los lectores y potencia la circulación de ideas.