Con 6 sedes, llega la Feria del Libro 2025 de Mendoza: cuándo y dónde será

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, confirmó cuándo se hará la Feria del Libro 2025 de Mendoza . Se trata del encuentro cultural más importante de la región.

El abogado de Nicolás Gil Pereg habló con Aconcagua Radio sobre su libro "La defensa del gato"

Mientras que 1 de cada 10 alumnos de tercer grado no sabe leer en Argentina, en Mendoza 71% tienen nivel "avanzado"

El evento tendrá como sede principal el Espacio Cultural Julio Le Parc , en Guaymallén (Mitre y Godoy Cruz), aunque también habrá actividades en distintos departamentos de la provincia como San Martín, San Carlos, San Rafael, Santa Rosa y General Alvear.

Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de presentaciones de libros , charlas, invitados especiales y homenajes a grandes referentes de la cultura local y nacional.

Se hará del jueves 25 de septiembre al domingo 5 de octubre.

El área informó que en los próximos días se dará a conocer la programación completa y los nombres de quienes estarán presentes en esta edición.

Expectativas

Los libreros vienen advirtiendo sobre el notorio descenso en la venta de libros sobre todo debido al bajo poder adquisitivo de la gente, que recorta este consumo.

En algún momento pudieron atenuar este impacto gracias a la venta que se hacía a los turistas que, cuando el cambio era beneficioso, llegaban masivamente a Mendoza. Por aquel entonces señalaban que alrededor del 30% de las ventas correspondía a este segmento.

La Feria del Libro abre con una fuerte polémica política La Feria del Libro 2025 será en el Espacio Julio Le Parc

Pero los tiempos cambiaron, el turismo receptivo también está atravesando una fuerte crisis, y las librerías apuestan fuerte a este tipo de eventos como la feria del libro para llegar a más usuarios.

Se trata de uno de los eventos culturales más importantes del año.

Una feria federal

El año pasado, 140 mil visitantes pasaron por la Feria del Libro en la provincia. Se mantuvo durante 11 días, con sede central también en el Le Parc y otros puntos de los departamentos de San Rafael, Tupungato, Lavalle y Rivadavia.

Tuvo más de 300 actividades programadas, entre charlas, presentaciones de libros, conciertos y homenajes, con entrada libre y gratuita.

El público pudo disfrutar de 50 espacios de exposición que incluyeron stands de librerías, salas para conferencias, talleres y presentaciones artísticas. Tuvo diversidad de propuestas entre sus 30 invitados, entre los que se destacaron Reynaldo Sietecase, Sergio Olguín, Mariana Enríquez, Rocambole, Felipe Pigna y María Rosa Lojo, convocando un alto número de lectores a las distintas sedes.