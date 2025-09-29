Feria del Libro de Mendoza: una nueva publicación rescata las lecciones de escritura de Liliana Bodoc

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo ocupa un lugar destacado en la Feria del Libro de Mendoza 2025, que comenzó el 25 de septiembre y se extenderá hasta el próximo domingo 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, y que este año rinde homenaje al historietista e ilustrador mendocino Juan Giménez.

Esta facultad, a través de su sello editorial EdiFyL , desembarcó en la feria con una agenda de presentaciones, lanzamientos y un acontecimiento literario de enorme relevancia: la publicación de un libro inédito de Liliana Bodoc .

La propuesta de la editorial incluye un stand propio y el Espacio Cultural Liliana Bodoc, coordinado por la profesora Inti Soledad Bustos. Allí se exhibe un catálogo que conjuga producción académica y literaria, además de títulos de reconocidas editoriales. El espacio se perfila como un punto de encuentro entre lectores, autores y estudiantes.

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar este martes 30 de septiembre, a las 19, en la Sala Circular Ernesto Suárez.

La jornada comenzará con el relanzamiento oficial de EdiFyL, que se presenta con nuevas colecciones e imagen renovada, además de la reactivación del Taller de la Editorial, donde volverán a imprimirse obras producidas dentro y fuera de la Universidad Nacional de Cuyo.

Liliana Bodoc: una maestra de las palabras

En la segunda parte del evento, se dará a conocer "El hilo de oro. Un camino hacia la escritura creativa", de Liliana Bodoc, primer volumen de la colección Transmisiones. El libro, cuidadosamente editado por Ana Federica Distefano, reúne clases, apuntes, consignas y reflexiones que la autora compartió entre 2010 y 2017 en la Facultad de Filosofía y Letras y en talleres de Buenos Aires. Incluye transcripciones de sus audios, notas de estudiantes y fotografías inéditas, además de un prólogo firmado por Claudia Piñeiro.

Librobodoc

"El hilo de oro" es mucho más que un manual de escritura: es una invitación a entender la creación literaria como exploración y juego, como un espacio donde la música de la prosa y la verdad del texto laten con fuerza.

"Los escritores tenemos que aprender a distinguir el hilo de oro", se lee en un fragmento del libro. "Cuando encontramos un lugar en donde el texto palpita con mucha verdad. [...] El verosímil a veces se construye desde la poesía y desde la belleza, desde la música, desde la imagen. Está bueno darse el derecho a la voz con música... Uno tiene que sentir la música con la que está escribiendo. Cada prosa tiene una música, similar a lo que ocurre con el ritmo. Es patrimonio nuestro tener nuestra propia música".

La presentación contará con la presencia del decano Gustavo Zonana, la vicedecana Viviana Ceverino, la directora académica de EdiFyL, Mariana Guzzante, los hijos de la autora, Galo y Romina Bodoc, y todo el equipo editorial. La velada se coronará con la participación del cuarteto de cuerdas Entramadas, que aportará un marco musical al encuentro.

El cronograma de actividades de EdiFyL en la Feria se complementa con una serie de presentaciones académicas y literarias que empezaron el 25 de septiembre, cuando se presentó el libro "Filosofía, Política y Comunidad. Releer el Primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949"; el 4 de octubre, a las 16, se dará a conocer la colección digital "Nido de cóndores", dirigida por las doctoras en Letras Hebe Molina y Sofía Criach, y ese mismo día, a las 20.30, se presentará "Conflicto interno y concordia en el discurso político de Isócrates", de Juan Pablo Ramis.

Las actividades de la Feria del Libro este martes 30 de septiembre

En el Espacio Cultural Julio Le Parc (Guaymallén)

A las 16. Presentación del libro "A los tumbos", de Valeria Hasan. Conversan Gabriela Maturano y Alma Hasan. En la Sala Vilma Rúpolo.

A las 16. Presentación del libro "Cartas para Alejandro, diálogos a con tu alma y corazón", de Darío Armando Frías con Juan Pablo González. En la Sala Tito Francia.

A las 16. Presentación del libro "La balada de mi alma", de Rocío Dutra Ropero. En el Aula 1.

A las 16. Presentación del libro "Cuentos para Bautista", de Lucia Landete. En la Sala Chalo Tulián.

A las 16. Presentación del libro "Manual para mujeres insumisas", de Susana Choren. Con Mariana Albarado y Alejandro Frías. En la Sala Armando Tejada Gómez.

A las 16. Charla: "Prensa en la web 4.0: estrategias comunicacionales en clave de género", con Elsa Díaz, Verónica Torres y Lorena Daiana Torres Díaz. En la Sala Ernesto Suárez.

A las 17.30. "Juan Giménez por Sasturain: obra e historia del artista". Intervención de Andrés Casciani en vivo. En la Sala Ernesto Suárez.

A las 17.30. Charla: "Narración oral escénica para jóvenes y adultos", con Literatta Cuentacuenteros. En la Sala Vilma Rúpolo.

A las 17.30. Charla: "Mendoza cuenta". Grupo de autores de Letras Proyecto Editorial. Conduce: Viviana Baldo. Participan: Nora Morini, Bety Nicosia, Raúl Tato Sosa, Marta Salvi, Carmen Defelippe, Miriam Barbera, Carmen Lencinas, Sonia Brocchetto, Silvia Dicésare. En la Sala Tito Francia.

A las 17.30. Presentación de libro: "Tinta joven", una antología para la posteridad, del Club de lectores de la escuela 4-199 María Luisa Degni. En el Aula 1.

A las 17.30. Actividad de Las Heras. Los Cumpas presentan "Primer Anecdotario Folclórico Argentino" y Patricia Ramona Palleres presenta "Tañido de luna". Cierre con la participación especial de la Orquesta de Cámara Juvenil de Las Heras. En la Sala Chalo Tulián.

chanti Chanti presentará sus "Charlas dibujadas" en Eugenio Bustos.

A las 17.30. Presentación de libro "ANEM. El camino del emprendedor", de Leandro Benedetti. En la Sala Armando Tejada Gómez.

De 18 a 20. La Biblioteca Popular Casa por la Memoria presenta una muestra Catálogo colección LGBTQ+. En el Aula 2.

A las 19. Presentación del libro "La iguana Milipina", de Graciela Morales (escritora) y Daniel Morales (ilustrador). En la Sala Vilma Rúpolo.

A las 19. Charla: "No todo era viña, no todo es viña. Historia y patrimonio en el cinturón verde de Mendoza", de Matías Esteves. Presentan: Eliana Bórmida y María Eugenia Van den Bosch. En la Sala Tito Francia.

A las 19. Presentación del libro "Salvame", de María Leticia Martín Alloni. En el Aula 1.

A las 19. Presentación del libro "Equilibrio entre innovación y tradición en la enseñanza del ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)", de la Magíster en Educación Marta Palomo. En la Sala Chalo Tulián.

A las 19. Presentación del libro "Incertidumbres", de Beatriz Ardesi. Participan: Marta Castellino, Luciana Henríquez, Carolina Tarantuviez. En la Sala Armando Tejada Gómez.

A las 19. Relanzamiento de EdiFyL y presentación del libro "El hilo de oro", de Liliana Bodoc. Participan autoridades de la FFyL - UNCuyo y familia Bodoc. En la Sala Ernesto Suárez.

A las 20.30. Charla "Botiquín emocional, para padres y docentes", de Luis María Pescetti. En la Sala Armando Tejada Gómez.

A las 20.30. Presentación del libro "Morimos todo el tiempo", de Julieta Carricondo. Con Alejandro Frias. En la Sala Vilma Rúpolo.

A las 20.30. Charla "Letras y copas: 3 autores y el vino", con Silvina Bruno y Luciana Condorelli. En la Sala Tito Francia.

A las 20.30. Presentación del libro "Los vinos de la paz", Marcela Muñoz Pan. Con Gabriel Conte, Raúl Rufeil y Sergio Rafael Bacchini. En el Aula 1.

A las 20.30. Presentación del libro "Modo adulto", de Marina Funes. En la Sala Chalo Tulián.

En Eugenio Bustos (San Carlos)

A las 10 y a las 14.30. Obra de teatro infantil "Cuentos que sanan". En el "Pueblo Mágico de los Niños", Parque Raúl Alfonsín.

A las 11 y a las 15.30. Intervención artística. En el "Pueblo Mágico de los Niños", Parque Raúl Alfonsín.

A las 15. Taller Literario de Marta Castellino. En el IES Nº9-010 Rosario Vera Peñaloza.

A las 18.30. "Charlas dibujadas", con Chanti. En el "Pueblo Mágico de los Niños", Parque Raúl Alfonsín.

A las 21. Luciano Cáceres presenta su unipersonal "Muerde". En el Cine Teatro Real Municipal (La Consulta).