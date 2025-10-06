Un policía de civil reconoció al ladrón que le había robado su auto y lo baleó en la cabeza

Un grave hecho ocurrió esta mañana en Luján de Cuyo , cuando un efectivo policial de unos 40 años , que se encontraba fuera de servicio , baleó en la cabeza a un conductor que manejaba su auto, el cual le habían robado días atrás . Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, no se trató de un tiroteo.

Inician trabajos de emergencia por el socavón en el Acceso Sur: desde cuándo y qué alternativas hay

Finalizaron las obras en el Acceso Sur y habilitaron el tránsito donde se originó el socavón

Según informaron fuentes policiales, el policía habría reconocido un vehículo ( Chevrolet Prisma ) vinculado al robo que sufrió el pasado viernes 3 de octubre , cuando delincuentes le sustrajeron su arma reglamentaria y otros elementos personales.

Al intentar detener el rodado, el conductor se dio a la fuga , y -ante lo que habría sido una posible amenaza con arma de fuego - el uniformado sacó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos contra el auto.

El vehículo se desplazó por calle Chiclana y, al llegar a Avenida Libertad , en inmediaciones del parque Ferri, colisionó con otro rodado que estaba estacionado . Luego, volcó sobre calle Libertad.

Tiroteo, persecución y vuelco: un policía baleó a un presunto ladrón en Luján

Tiroteo, persecución y vuelco: un policía baleó a un presunto ladrón en Luján

Personal de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo acudió al lugar y logró rescatar al conductor, quien presentaba una herida de arma de fuego en la zona occipital derecha del cráneo , sin orificio de salida. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central , donde permanece internado en grave estado.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de Homicidios, a cargo del doctor Gustavo Pirrello, junto con la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo-Uspallata y el Ayudante Fiscal de turno, quienes trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar la secuencia exacta del hecho y el uso del arma reglamentaria por parte del efectivo.

El Ministerio Público Fiscal informó que la Fiscalía tomará entre 40 y 48 horas para definir la imputación que podría recaer sobre el policía y, en base a eso, resolver su situación de detención o libertad.

Amplio prontuario: los antecedentes del hombre baleado por un policía en Luján de Cuyo

El hombre que resultó gravemente herido tras ser baleado por un efectivo policial fuera de servicio en Luján de Cuyo posee un extenso historial delictivo con causas que se remontan a más de quince años.

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima, identificada preliminarmente como F.R.G.G., de 37 años, registra múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad, resistencia a la autoridad, amenazas y causas vinculadas con la Ley de Estupefacientes.

Según los registros oficiales, el historial delictivo del sujeto incluye las siguientes causas: