Socavón del Acceso Sur: habilitaron el tránsito y resta pavimentar la calzada

Quedó habilitado de manera provisoria el tránsito en el Acceso Sur , después de cuatro días de trabajo por el socavón derivado de la falla cloacal . La vuelta a la normalidad se da tanto en las colectoras como en ambas manos de la ruta 40.

Socavón del Acceso Sur: la megaobra que deben dejar lista y el importante cambio que habrá al circular

Socavón en Acceso Sur: habilitaron un bypass y comenzaron los trabajos en la mano al sur

La Municipalidad de Luján de Cuyo destacó este jueves por la mañana que fue una obra realizada "en tiempo récord", con más de 100 operarios que trabajaron en el lugar. "Ya está abierto el 100% del tránsito. Circular con precaución mientras continúan las obras definitivas", indicaron.

También explicaron que trabajará el equipo de Obras Públicas de Luján para pavimentar los sectores intervenidos sobre la calzada del Acceso Sur y Carrodilla.

De acuerdo con la planificación, este fin de semana se prevé habilitar la totalidad del tramo con asfalto de primera calidad y calzada reparada en su totalidad, dejando la obra terminada y en condiciones definitivas.

La rotura se dio en una cañería de 400 mm de diámetro que comienza en calle Carrodilla y San Martín, atraviesa Carrodilla, cruza el Acceso Sur y continúa hacia el este (Juan B. Justo).

Para la reparación se decidió colocar un caño de acero de 500 mm de diámetro, que funcionará como túnel protector para el caño cloacal interno.

"La obra a realizar es una definitiva y con el mejor material. Estamos excavando donde estaba la cañería vieja a cielo abierto. El caño de acero servirá para que, a diferencia de lo que pasó cuando se hizo en su momento el Acceso Sur, cualquier inconveniente que pase se podrá resolver sin romper la ruta", comentó a Los Andes el ingeniero Juan Martín Del Pópolo, secretario de Aguas Luján Servicios Sanitarios.