Inician trabajos de emergencia por el socavón en el Acceso Sur: desde cuándo y qué alternativas hay

La Municipalidad de Luján de Cuyo informó el inicio de una Obra de emergencia en el Acceso Sur (RN Nº40), que obligará a modificar el esquema de tránsito en la zona a partir de este jueves 2 de octubre.
Está previsto que las obras duren alrededor de 24 horas para lograr la reparación integral de la calzada.
Las tareas, coordinadas por operarios de la Secretaría de Obras Públicas, forman parte de la intervención de la obra de emergencia del Colector Cloacal.
Los trabajos se inician este jueves 2 de octubre a partir de las 21:00 horas. La intervención inicial se centrará en la calzada Oeste del Acceso Sur, a la altura de calle Carrodilla.
Según informaron desde la municipalidad, se prevé que las tareas concluyan el viernes 3 de octubre por la tarde o noche, momento en el cual se realizará la restitución progresiva de la circulación, buscando condiciones óptimas de seguridad y calidad.
Las obras planificadas son extensas y buscan la reparación integral de la calzada. Las tareas previstas incluyen:
Para garantizar la seguridad y fluidez durante la intervención en la calzada Oeste (que cubre el sentido Norte-Sur), se implementará el siguiente esquema de tránsito tipo bypass:
Una vez finalizada esta etapa inicial (que incluye compactación, carpeta, rodillado y señalización), el esquema de tránsito se invertirá para poder intervenir la calzada Este. Finalmente, para completar toda la secuencia de trabajo, se procederá a pavimentar la colectora Este.