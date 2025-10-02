2 de octubre de 2025 - 19:16

Inician trabajos de emergencia por el socavón en el Acceso Sur: desde cuándo y qué alternativas hay

Está previsto que las obras duren alrededor de 24 horas para lograr la reparación integral de la calzada.

Acceso Sur, en plena obra por el socavón.

Foto:

Foto:

Prensa Luján
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Municipalidad de Luján de Cuyo informó el inicio de una Obra de emergencia en el Acceso Sur (RN Nº40), que obligará a modificar el esquema de tránsito en la zona a partir de este jueves 2 de octubre.

Las tareas, coordinadas por operarios de la Secretaría de Obras Públicas, forman parte de la intervención de la obra de emergencia del Colector Cloacal.

Cronograma y ubicación

Los trabajos se inician este jueves 2 de octubre a partir de las 21:00 horas. La intervención inicial se centrará en la calzada Oeste del Acceso Sur, a la altura de calle Carrodilla.

Según informaron desde la municipalidad, se prevé que las tareas concluyan el viernes 3 de octubre por la tarde o noche, momento en el cual se realizará la restitución progresiva de la circulación, buscando condiciones óptimas de seguridad y calidad.

Obras en el Acceso Sur por el socavón

Las obras planificadas son extensas y buscan la reparación integral de la calzada. Las tareas previstas incluyen:

  • Aserrado del pavimento existente.
  • Extracción de material granular para conformar una caja estructural de 14 cm.
  • Riego de imprimación asfáltica.
  • Colocación de concreto asfáltico en caliente, utilizando asfalto modificado y granular triturado, aplicado en dos capas de 7 cm cada una.
  • Demarcación horizontal de carriles y bordes, utilizando pintura termoplástica y microesferas, en conformidad con la normativa vial vigente.

Esquema de cortes y desvíos

Para garantizar la seguridad y fluidez durante la intervención en la calzada Oeste (que cubre el sentido Norte-Sur), se implementará el siguiente esquema de tránsito tipo bypass:

  • Tránsito Norte–Sur: Se desviará por el cantero central, circulando en contramano.
  • Tránsito Sur–Norte: Se canalizará por la colectora Este

Una vez finalizada esta etapa inicial (que incluye compactación, carpeta, rodillado y señalización), el esquema de tránsito se invertirá para poder intervenir la calzada Este. Finalmente, para completar toda la secuencia de trabajo, se procederá a pavimentar la colectora Este.

