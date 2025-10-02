Inician trabajos de emergencia por el socavón en el Acceso Sur: desde cuándo y qué alternativas hay

La Municipalidad de Luján de Cuyo informó el inicio de una Obra de emergencia en el Acceso Sur (RN Nº40) , que obligará a modificar el esquema de tránsito en la zona a partir de este jueves 2 de octubre.

Socavón en Acceso Sur: habilitaron un bypass y comenzaron los trabajos en la mano al sur

Las tareas, coordinadas por operarios de la Secretaría de Obras Públicas, forman parte de la intervención de la obra de emergencia del Colector Cloacal.

Los trabajos se inician este jueves 2 de octubre a partir de las 21:00 horas . La intervención inicial se centrará en la calzada Oeste del Acceso Sur , a la altura de calle Carrodilla.

Según informaron desde la municipalidad, se prevé que las tareas concluyan el viernes 3 de octubre por la tarde o noche , momento en el cual se realizará la restitución progresiva de la circulación, buscando condiciones óptimas de seguridad y calidad.

Las obras planificadas son extensas y buscan la reparación integral de la calzada. Las tareas previstas incluyen:

Aserrado del pavimento existente.

del pavimento existente. Extracción de material granular para conformar una caja estructural de 14 cm.

para conformar una caja estructural de 14 cm. Riego de imprimación asfáltica .

. Colocación de concreto asfáltico en caliente , utilizando asfalto modificado y granular triturado, aplicado en dos capas de 7 cm cada una.

, utilizando asfalto modificado y granular triturado, aplicado en dos capas de 7 cm cada una. Demarcación horizontal de carriles y bordes, utilizando pintura termoplástica y microesferas, en conformidad con la normativa vial vigente.

Esquema de cortes y desvíos

Para garantizar la seguridad y fluidez durante la intervención en la calzada Oeste (que cubre el sentido Norte-Sur), se implementará el siguiente esquema de tránsito tipo bypass:

Tránsito Norte–Sur: Se desviará por el cantero central, circulando en contramano .

Se desviará por el cantero central, circulando en . Tránsito Sur–Norte: Se canalizará por la colectora Este

Una vez finalizada esta etapa inicial (que incluye compactación, carpeta, rodillado y señalización), el esquema de tránsito se invertirá para poder intervenir la calzada Este. Finalmente, para completar toda la secuencia de trabajo, se procederá a pavimentar la colectora Este.