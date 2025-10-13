13 de octubre de 2025 - 11:11

Una nena de 11 años chocó contra un árbol cuando manejaba un cuatriciclo y quedó internada

La niña practicaba manejo en un cuatriciclo cuando chocó en Rivadavia. Fue derivada al Notti.

Niña herida después de chocar en un cuatriciclo en Rivadavia (Imagen ilustrativa)

Niña herida después de chocar en un cuatriciclo en Rivadavia (Imagen ilustrativa)

Foto:

Por Enrique Pfaab

Leé además

El crimen ocurrió en La Plata. El joven fue detenido. 

Un menor de 16 años mató al novio de su mamá cuando violó la restricción perimetral e intentó atacara la mujer

Por Redacción Policiales
un bebé y un adolescente de 18 años murieron tras el vuelco de una familia mendocina en San Luis

Familia mendocina volvía de ver a Gimnasia y volcó en San Luis: murieron un bebé y un adolescente

Por Redacción Policiales

El accidente se produjo durante la tarde del domingo en un sector de la calle Galigniana, del distrito de Los Campamentos, en el departamento de Rivadavia.

La información oficial indicó que en una vivienda de la zona había una reunión familiar y la niña había sido autorizada por sus padres para usar el cuatriciclo y practicar su manejo.

El caso es que en un momento la menor perdió el control del rodado y, a una velocidad considerable, el cuatriciclo chocó contra un alambrado y después contra un árbol.

La niña fue trasladada al Hospital Perrupato, de San Martín, y luego derivada al Hospital Humberto Notti, donde quedó internada con politraumatismo.

Las actuaciones quedaron bajo la supervisión de la Oficina Fiscal en turno de Rivadavia / Junín.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El siniestro fatal se produjo alrededor de las 2.50 en la intersección de calles Cornelio Saavedra y Mitre.

Una Hilux en contramano chocó a una moto con dos jóvenes: uno murió y el otro esta grave

Por Redacción Policiales
Incendio en locales comerciales de Las Heras: importantes daños materiales pero sin víctimas

Incendio destruyó una rotisería en Las Heras: habría sido por una conexión eléctrica clandestina

Por Redacción Policiales
Pablo Laurta está acusado de un doble femicidio: mató a su expareja y exsuegra. Luego huyó con su hijo de 5 años.

Encontraron sano al nene de 5 años tras los femicidios de su mamá y la abuela: detuvieron a su padre

Por Redacción Policiales
Perdió el control del vehículo, chocó contra un poste de luz y murió.

Perdió el control de su auto, chocó contra un poste de luz y murió

Por Redacción Policiales