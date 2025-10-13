Una nena de 11 años chocó contra un árbol cuando manejaba un cuatriciclo y quedó internada

La niña practicaba manejo en un cuatriciclo cuando chocó en Rivadavia. Fue derivada al Notti.

Niña herida después de chocar en un cuatriciclo en Rivadavia (Imagen ilustrativa)

Una niña de 11 años resultó con politraumatismo y debió ser internada en el Hospital Humberto Notti, después de que el cuatriciclo que conducía chocara, en Rivadavia.

El accidente se produjo durante la tarde del domingo en un sector de la calle Galigniana, del distrito de Los Campamentos, en el departamento de Rivadavia.

La información oficial indicó que en una vivienda de la zona había una reunión familiar y la niña había sido autorizada por sus padres para usar el cuatriciclo y practicar su manejo.

El caso es que en un momento la menor perdió el control del rodado y, a una velocidad considerable, el cuatriciclo chocó contra un alambrado y después contra un árbol.

La niña fue trasladada al Hospital Perrupato, de San Martín, y luego derivada al Hospital Humberto Notti, donde quedó internada con politraumatismo.