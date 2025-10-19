19 de octubre de 2025 - 06:00

Alfredo Cornejo reconoció que el PJ volverá a ser la segunda fuerza

En una amplia entrevista con periodistas de Los Andes, el gobernador Alfredo Cornejo habló del PJ y su lugar en el presunto resultado electoral del domingo que viene.

El gobernador Alfredo Cornejo visitó la redacción de Diario Los Andes y brindó una entrevista.

El gobernador Alfredo Cornejo visitó la redacción de Diario Los Andes y brindó una entrevista.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Jorge Yori
Los Andes | Martín Fernández Russo
Los Andes | María Soledad Gonzalez
Por Jorge Yori , Martín Fernández Russo y María Soledad Gonzalez

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo visitó la redacción de Diario Los Andes y brindó una entrevista.

Cornejo reveló qué condición pondrá a la hora de elegir al candidato para la sucesión

Por  Jorge Yori , Soledad Gonzalez  y Martín Fernández Russo
El gobernador Alfredo Cornejo visitó la redacción de Diario Los Andes y brindó una entrevista.

Alfredo Cornejo: "Me gustaría ser recordado porque se volvió a hacer minería en Mendoza"

Por  Jorge Yori , Martín Fernández Russo  y María Soledad Gonzalez

En este sentido, reconoció que podría cambiar el número dos del podio a nivel provincial, lugar que le correspondió a La Unión Mendocina, el frente que había creado Omar de Marchi, en las elecciones del 2023.

También se expresó en forma muy crítica respecto del kirchnerismo.

Alfredo Cornejo gobernador
El gobernador Alfredo Cornejo visitó la redacción de Diario Los Andes y brindó una entrevista.

El gobernador Alfredo Cornejo visitó la redacción de Diario Los Andes y brindó una entrevista.

-A nivel local, ¿el kirchnerismo sigue siendo el principal rival?

-Sin dudas. Las encuestas muestran que vuelve a ser la segunda fuerza. Hemos hecho un trabajo político, tanto en Mendoza como en Córdoba, para aislar al kirchnerismo.

El kirchnerismo es antiprogreso, anticapitalista, y pro Estado total. En Mendoza lo hemos arrinconado con una tarea política que he liderado humildemente. En Córdoba, lo mismo con un peronismo antikirchnerista. Ese legado, de haber reducido al kirchnerismo a una minoría, es importante.

-¿Y la estrategia de mantener al kirchnerismo como antagonista seguirá funcionando?

-El kirchnerismo dio una batalla cultural muy fuerte. Instaló ideas como que el pobre tiene derecho a delinquir porque fue excluido socialmente. Eso es un horror, y sin embargo permeó el mundo académico y judicial.

Nosotros dimos la batalla cultural contraria: creemos que el Código Penal es igual para todos y que la mayoría de las personas pobres no delinquen. El Estado debe intervenir de forma inteligente, no boba. Y el cambio que impulsa Milei llevará tiempo. Si el Gobierno pierde las elecciones, sería un cambio de reglas negativo para la economía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cornejo destacó que los impuestos actuales desincentivan la inversión y el trabajo en todo el país.

Cornejo en Coloquio IDEA: "Si queremos crecer, no alcanza con el equilibrio fiscal"

Por Melisa Sbrocco
El financiamiento permitirá avanzar en las etapas 3 y 4 del sistema de transporte eléctrico, en el marco de las inversiones previstas en el Presupuesto 2025.

Metrotranvía hasta Luján y el Aeropuerto: Cornejo aprobó el tercer desembolso en lo que va de octubre

Por Redacción Política
Las obras abarcan más de 180 kilómetros y apuntan a optimizar la transitabilidad y la seguridad en zonas productivas.

El Gobierno ratificó un millonario convenio para repavimentar rutas del Este y Sur mendocino

Por Redacción Política
Juzgado Penal Colegiado del Valle de Uco. 

Justicia penal: por qué la Federación de Colegios de Abogados pide suspender la reforma en el Valle de Uco

Por Martín Fernández Russo