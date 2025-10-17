17 de octubre de 2025 - 07:35

El Gobierno ratificó un millonario convenio para repavimentar rutas del Este y Sur mendocino

El Gobierno provincial aprobó el financiamiento de las obras de las rutas 153 y 171. La medida cuenta con una inversión superior 33.000.000 de dólares.

Las obras abarcan más de 180 kilómetros y apuntan a optimizar la transitabilidad y la seguridad en zonas productivas.



El acuerdo, celebrado entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y la Dirección Provincial de Vialidad, contempla tres proyectos: la repavimentación de la Ruta Provincial 153 entre Las Catitas y Ñacuñán (Santa Rosa); entre Ñacuñán y Monte Comán (Santa Rosa–San Rafael); y la Ruta Provincial 171, entre Monte Comán y Real del Padre (San Rafael).

Según los fundamentos del decreto, la Ruta 153, de 145 kilómetros de extensión, constituye una de las arterias más importantes de la red vial provincial, al conectar las zonas productivas del Este con el Sur mendocino.

La obra busca mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad, especialmente para el transporte de carga pesada, y favorecer el desarrollo económico y social de los departamentos involucrados.

En tanto, la Ruta 171, de unos 35 kilómetros, es considerada la continuidad natural del corredor Norte-Sur que une el Este con San Rafael y General Alvear. Los trabajos proyectados abarcan la repavimentación total del tramo entre Monte Comán (intersección con calle Mar del Plata) y el empalme con la Ruta Nacional 143, sin incluir sectores urbanos.

Las obras serán financiadas a través el Fondo de Resarcimiento, mecanismo creado para canalizar los recursos derivados de la compensación nacional por la pérdida de beneficios fiscales. Mendoza Fiduciaria confirmó la disponibilidad de fondos para la ejecución de los proyectos.

Detalles de la Asignación de Fondos

El convenio establece la asignación de hasta la cantidad mencionada del FIDEICOMISO para ser aplicados exclusivamente a la ejecución del proyecto. La distribución del monto es la siguiente:

  • RUTA 153 TRAMO I (Las Catitas – Ñacuñan: USD 15.797.250
  • RUTA 153 TRAMO II (Ñacuñan - Monte Comán): USD 10.722.965
  • RUTA 171 (Monte Comán - Real del Padre): USD 6.611.760.

Mecanismo de Reembolso

El decreto destaca que la priorización de las obras se realizó bajo criterios técnicos definidos por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, entre ellos la cantidad de beneficiarios, la localización geográfica y la sostenibilidad de los esquemas de reembolso.

Se establece que el reembolso del monto del proyecto se llevará a cabo mediante la futura implementación de un sistema de peajes. Este sistema será acordado e instrumentado oportunamente entre las partes

Con esta ratificación, el Ejecutivo provincial avanza en el proceso administrativo que permitirá la firma y ejecución de los convenios, con el objetivo de mejorar la conectividad vial en dos de las principales rutas productivas de la provincia.

El decreto y anexo

