Fuerte malestar en el Gobierno por las críticas de Ritondo a Manuel Adorni en plena investigación

El Gobierno nacional expresó su malestar por las declaraciones del diputado Cristian Ritondo sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras sus polémicos viajes en primera clase y propiedades sin declarar.

Las críticas del dirigente del PRO impactaron de lleno en la Casa Rosada, donde trabajan en el informe de gestión que Adorni deberá presentar el 29 de abril, y fueron leídas como un gesto de distanciamiento dentro de un vínculo político que ya muestra señales de desgaste.

Desde el entorno del funcionario libertario respondieron con dureza a los cuestionamientos. “Son todos chorros y él (Adorni), que no lo es, lo torturan por explicaciones. Es espectacular” , expresó una fuente.

El reciente malestar libertario surgió luego de que el referente del PRO asegurara que el informe de gestión en la Cámara de Diputados “va a ser un show y eso no ayuda para nada” .

“Cuando hay estos temas, hay que ir lo más rápido posible a la justicia para aclarar la situación. Esto se debe resolver en el ámbito judicial” , planteó el diputado en declaraciones a Radio Splendid.

Lo cierto es que en Casa Rosada le piden a Ritondo que explique las propiedades que posee en Miami en lugar de expedirse sobre el tema. Es que el diputado estuvo envuelto en una polémica hacia finales de 2024 y fue investigado por la acumulación de bienes sin declarar en el extranjero.

En aquel entonces, el involucrado había expresado que tenía “todo en regla” durante una visita a la Casa Rosada, en el marco del Consejo de Mayo.

En varias oficinas de Balcarce 50 le facturan al hasta entonces socio del oficialismo haberse plegado a lo que consideran una “operación de la prensa y de la oposición”, y marcan distancia del partido que lidera el expresidente Mauricio Macri.

Presunta estrategia del PRO con Victoria Villarruel

Los movimientos del PRO en los últimos días despertaron la atención de un sector de la Casa Rosada que vaticina un acercamiento entre el exmandatario y la actual vicepresidenta Victoria Villarruel con perspectiva electoral.

“Van a intentar acordar con la mayor cantidad de gente posible para lograr una gran oferta de derecha para intentar comernos puntos”, confesó un alfil violeta ante esta agencia. Las proyecciones son resistidas desde el entorno de la Vicepresidenta, aunque las posibilidades de que compita rumbo a 2027 son cada vez más nítidas.

Con las acciones de la administración libertaria a la baja, marcada por los movimientos en las causas judiciales, sumado al debilitado rumbo de la economía, lo que se suma a las tensiones que resurgieron entre los integrantes del Triángulo de Hierro, los aliados parecen tomar distancia en los apoyos legislativos.

Sin embargo, desde el corazón de la bancada amarilla aseguran que continuarán respaldando lo que consideran que “está bien” y tomarán distancia de lo que difieran. En el oficialismo toman nota. “O nos ordenamos o la realidad nos ordena”, sostienen desde la mesa chica del libertario.