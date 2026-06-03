Asignaciones familiares: cuáles son los nuevos montos que fijó el Gobierno provincial

El gobierno de Alfredo Cornejo dispuso un incremento en las asignaciones familiares que perciben los trabajadores de la Administración Pública Provincial y actualizó los rangos salariales utilizados para determinar esos beneficios. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 892, publicado en el Boletín Oficial.

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La normativa establece que los nuevos valores rigen desde el 1 de mayo de 2026 y alcanzan a los agentes comprendidos en el régimen de asignaciones familiares previsto por la Ley 7377 y sus modificatorias.

Según se desprende del decreto, además del aumento de las prestaciones, se modificaron los rangos correspondientes a la remuneración bruta, total, habitual y permanente que se utilizan para definir el acceso y el monto de las asignaciones familiares.

El Ejecutivo provincial argumentó que la actualización se realiza en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 7377, que habilita al Poder Ejecutivo a modificar los montos de las prestaciones.

Asimismo, recordó que acuerdos salariales previos establecieron la necesidad de evitar que los incrementos de sueldo generen una reducción en los beneficios familiares que perciben los trabajadores estatales.

Cuáles son los nuevos montos

La actualización alcanza a las distintas prestaciones contempladas en el régimen de asignaciones familiares de la provincia. Entre los principales cambios figura el incremento de la asignación por hijo, que quedó establecida en $35.000 para trabajadores con remuneraciones de hasta $790.000; en $27.000 para quienes perciben entre $790.000 y $1.185.000; y en $18.000 para salarios de entre $1.185.000 y $2.700.000.

La asignación prenatal fue fijada en $39.000 para el primer tramo salarial, en $31.000 para el segundo y en $18.500 para el tercero. En tanto, la asignación por hijo con discapacidad pasó a ser de $270.000, $165.000 y $110.000, respectivamente, según el nivel de ingresos del trabajador.

El decreto también actualizó otros beneficios. La asignación por matrimonio quedó establecida en $31.000, la asignación por nacimiento en $20.000 y la correspondiente a adopción en $2.000.000. Además, la asignación por cónyuge será de $1.600.

Por otra parte, la ayuda escolar anual fue fijada en $50.000, mientras que la ayuda escolar para hijos con discapacidad alcanzará los $170.000.

Delegación de facultades a Hacienda

Uno de los aspectos incorporados por el decreto es la delegación en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la facultad para actualizar, mediante resolución ministerial, tanto los montos de las asignaciones como los rangos salariales considerados para su liquidación.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca agilizar el procedimiento administrativo y permitir ajustes más rápidos sin necesidad de dictar un nuevo decreto en cada oportunidad.

Diferencias por Ayuda Escolar

La norma también autoriza a la Contaduría General de la Provincia a liquidar y abonar durante el mes de mayo las diferencias que pudieran surgir entre el monto de Ayuda Escolar abonado en febrero y el nuevo valor establecido en la planilla anexa del decreto.

De esta manera, aquellos agentes que correspondan podrán percibir el ajuste retroactivo derivado de la actualización de ese beneficio.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno provincial citó la Ley 7377 de Asignaciones Familiares, el Decreto 228 de 2016 y la Ley 8847, normas que regulan el régimen de beneficios sociales para los empleados públicos mendocinos.

El Decreto 892 lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo, del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

El decreto y anexo