Presión judicial para Manuel Adorni: del avión presidencial a la investigación por sus bienes

La situación del jefe de Gabinete , Manuel Adorni , sigue siendo compleja debido a varias polémicas , entre ellas una foto que detonó el escándalo: un viaje presidencial a Estados Unidos junto con su mujer . Lo que comenzó como un cuestionamiento político escaló rápidamente y ahora no para de avanzar en la Justicia .

Causa Adorni: la Justicia pidió conocer el origen de los fondos para la compra de la casa en el country

El foco se puso inicialmente en una imagen tomada durante la gira del Gobierno, donde se confirmó la presencia de Bettina Angeletti dentro de la comitiva. A partir de allí, se sucedieron explicaciones, contradicciones y nuevas revelaciones que profundizaron el escándalo.

A propósito, las causas judiciales contra él se multiplicaron. Están centradas principalmente en presunto enriquecimiento ilícito y manejo de fondos públicos. Las investigaciones abarcan la compra de propiedades de alto valor y los viajes sospechosos .

El inicio de su calvario se produjo por la difusión de la foto de Angeletti, su esposa, durante la gira oficial por el Argentina Week en Nueva York y Miami. Una imagen confirmó que ella formaba parte de la comitiva presidencial pese a no tener un cargo público.

A partir de allí, el funcionario cometió algunos errores no forzados: el primero fue señalar que la presencia de Angeletti en el avión presidencial ARG-01 fue por decisión del presidente Javier Milei . Es decir, expuso al jefe de Estado cuando él, con el cargo que ocupa, debe ser el fusible.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Gentileza

En esa primera defensa, además de señalar que no generó gastos extra, lanzó una frase que luego calificó de desafortunada. “Vengo a deslomarme una semana y quería que mi esposa me acompañe”, afirmó en una nota, desatando una ola de críticas por el uso de recursos públicos para fines personales.

Tras el escándalo por el viaje de ida, la atención se puso en el regreso. Aunque el exvocero presidencial aseguró que los pasajes de vuelta los había pagado de su bolsillo, esta semana surgieron registros que complican su versión. Pero del lado del ministro coordinador se defendieron al señalar que en el ticket figura jefatura de Gabinete y no el nombre de Angeletti ya que “se pagó su propio pasaje”.

“Es un dato privado, no tenemos por qué mostrarlo”, plantearon.

Luego de ese hecho, se difundió que Adorni viajó con su familia, ida y vuelta, en un vuelo privado a Punta del Este con su amigo, el periodista deportivo Marcelo Grandio, con contratos en la TV Pública. Los tickets, de acuerdo a la figura clave del Gobierno, fueron abonados por su bolsillo aunque es un hecho que la Justicia busca dilucidar.

Compra de un depto en Caballito por un “extraño” valor

En las últimas 48 horas, el juez federal Ariel Lijo -a instancias del fiscal Gerardo Pollicita- tomó una medida drástica en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, con el levantamiento del secreto fiscal y bancario. La Justicia ahora tiene acceso a todos los movimientos de dinero de Adorni y su mujer desde enero de 2022 hasta hoy.

Se indaga no solo el viaje, sino también la compra de un departamento en Caballito que el funcionario habría escriturado por un valor menor al de mercado, además de otros bienes que no coincidirían con sus ingresos declarados antes de la función pública.

El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.

Paralelamente, el Gobierno trató de que su nombre sea sinónimo de gestión y buenas noticias, lejos del foco judicial. De hecho, siguió comunicando acciones de la administración libertaria. Tanto Javier como Karina Milei lo siguen sosteniendo y el resto de los ministros se mueven bajo ese plan. “Sigue siendo la voz del Gobierno”, dicen en Casa Rosada.