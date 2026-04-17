17 de abril de 2026 - 16:42

El Gobierno apuesta a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

La administración de Javier Milei apeló ante la Cámara Federal para suspender la norma. Si la acepta, pasará al máximo tribunal, pero si no buscarán otra vía para llegar a esa instancia.

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El Gobierno presentó un recurso para suspender la Ley de Financiamiento Universitario 

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Por Sofía Rojas
Noticias Argentinas

El gobierno del presidente Javier Milei, mediante la procuración del Tesoro de la Nación, presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario.

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Si el tribunal acepta la medida del oficialismo, lo elevará al Máximo Tribunal. No descartan ir con un recurso en queja si la Cámara no acepta el pedido. Para el oficialismo, hay dos líneas bien marcadas por este tema.

La primera apuesta de envergadura pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia. Porque, argumentan, la normativa que se sancionó es inconstitucional al no determinar de donde salen los recursos para solventar a las universidades.

Por otro lado, ante la versión de que la normativa rompería el déficit fiscal que tanto protege la administración libertaria, en Balcarce 50 señalan que costaría 2,5 billones de pesos.

Pero que semejante costo no representaría un problema. “No hay escenario de déficit, hay que ver de donde se va a sacar la plata, si es un recorte en obra pública, en fondos para las provincias”, grafican.

Paralelamente, el oficialismo prometió trabajar en la sanción de una nueva ley. Aunque todavía no están asegurados los respaldos en el Parlamento de dicha normativa.

En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguran que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el 2023 hasta hoy. El presidente del órgano, Franco Bartolacci, anticipó ante Página12 que el panorama es muy complejo a medida de que transcurren los días. “La situación es extremadamente crítica”, remarcó.

“Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia vamos a volver a convocar a la sociedad argentina, Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”, adelantó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

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