Cornejo reveló qué condición pondrá a la hora de elegir al candidato para la sucesión

Alfredo Cornejo: "Me gustaría ser recordado porque se volvió a hacer minería en Mendoza"

-El radicalismo y el PRO van a salir debilitados de estas elecciones, por una mala conducción nacional. El vocero del partido ha tenido un muy mal desempeño (ndR: por Martín Lousteau ). En 2021 nos fue muy bien, pero ahora la cosecha será pobre .

Mi aspiración es que el radicalismo vuelva a representar a la clase media, a los trabajadores, a las pymes. Me sentiría cómodo en una posición equidistante de los extremos, con un radicalismo que defienda la libertad de mercados y un Estado inteligente, no bobo . Ese radicalismo puede servirle al país.

-No puedo responder por ellos. Dijeron públicamente que no se afiliarán a La Libertad Avanza. Ese pedido de afiliación fue de último momento; también se lo hicieron a Rodrigo de Loredo y no aceptó.

-¿Qué piensa sobre la no afiliación de Hebe Casado a La Libertad Avanza?

-No comprendo cuál es la vara para aceptar o rechazar afiliaciones. Nadie me lo explicó claramente.

-El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza dijo que Casado forma parte de la estructura de Cambia Mendoza y que no ingresará hasta terminar su mandato ¿Qué opina?

-Es una respuesta creativa. Somos aliados y firmamos un programa conjunto donde La Libertad Avanza ratifica el programa de gobierno de Cambia Mendoza. Está firmado por Correa Llano y presentado ante la Justicia Electoral.

-¿La salida de Luis Petri del radicalismo le simplifica la búsqueda de un sucesor?

-No estoy obsesionado con eso. Tuve el honor de ser dos veces gobernador. Mi prioridad es administrar bien y asegurar la continuidad del programa de gobierno. Mendoza necesita equipos que trasciendan los mandatos de cuatro años.

No me imagino un próximo gobierno que no continúe con la minería, que dé marcha atrás en el régimen laboral del sector público o que no le interese el equilibrio fiscal o la educación digital.

Después los nombres, no es que sean indistintos, no es lo mismo un candidato que otro, no es lo mismo una persona que otra, no es lo mismo una impronta que otra, no es lo mismo un liderazgo que otro.

-¿Un intendente o un ministro?

-(Duda) Podría ser, por qué no...hay múltiples posibilidades. Insisto en que haya continuidad. Yo no veo que esta sea hoy día mi agenda y tampoco veo que sea la agenda de los mendocinos.

En el primer mandato cambiamos la forma de enseñar la lectura y escritura y seis años después recién empezamos a tener resultados sobre lectura. Entonces no me imagino a nadie que no continúe con las cosas que se vienen haciendo.