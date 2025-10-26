26 de octubre de 2025 - 19:13

Fue a votar disfrazado del "Joker", no lo dejaron entrar y se fue a su casa

El hombre sorprendió a todos en un colegio de Buenos Aires. Como no se quitó el maquillaje, el ciudadano no pudo ejercer el derecho.

Un hombre disfrazado del Joker quiso votar en una escuela en Buenos Aires.

Un hombre disfrazado del "Joker" quiso votar en una escuela en Buenos Aires.

Cada tanto, un "personaje" se acerca a las urnas para emitir su voto en Argentina. Se tratan de ciudadanos de nuestro país que recurren a los comicios, con diversos disfraces, a ejercer su derecho electoral.

En el caso de este domingo de elecciones, un hombre disfrazado de “El Joker” intentó votar y generó un insólito episodio en El Palomar, Buenos Aires. Sin embargo, las autoridades no lo dejaron sufragar y se retiró del lugar.

Fue el personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) quien intervino. Todo ocurrió en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo número 5.

El hombre caracterizado como el “Joker” llegó al establecimiento maquillado y manifestó su intención de votar. Acto seguido, la delegada de mesa le informó que debía retirarse el maquillaje para poder acreditar su identidad ante las autoridades de mesa.

El individuo, acompañado por otra persona que registraba el hecho con un teléfono celular, se retiró del lugar sin incidentes. Los efectivos no lograron establecer la identidad de ninguno de los dos hombres.

