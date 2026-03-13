Luciana Crexell fue postulada como embajadora en Canadá y el Senado deberá tratar su pliego

La postulación vuelve a generar debate por su voto a favor de la ley de Bases en 2024. La ex senadora neuquina deberá presentarse ante la Comisión de Acuerdos antes de que su nombramiento sea tratado en el recinto.

El Gobierno nacional envió al Senado el pliego para designar a la ex senadora neuquina Luciana Crexell como embajadora plenipotenciaria en Canadá, una nominación que deberá ser analizada por la Cámara alta.

La propuesta, firmada por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, tomará estado parlamentario en la sesión prevista para el miércoles 18, tras lo cual será evaluada por la Comisión de Acuerdos antes de su eventual votación en el recinto.

La polémica por su voto en la ley de Bases La postulación de Crexell vuelve a poner en agenda la controversia surgida durante el tratamiento de la Ley de Bases en 2024. En aquel momento, trascendió que el Gobierno evaluaba proponerla como embajadora ante la UNESCO, lo que generó críticas de sectores opositores que vincularon esa posibilidad con su voto favorable a la iniciativa oficialista.

Pliego de la exlegisladora neuquina Luciana Crexell Sapag como embajadora a Canadá El Gobierno envió al Senado el pliego de la exlegisladora neuquina Luciana Crexell Sapag como embajadora a Canadá. gentileza La designación finalmente no se concretó en ese momento debido a la polémica generada durante el debate parlamentario. Ahora, el pliego enviado por el Poder Ejecutivo propone formalmente a la ex legisladora como embajadora en Canadá, por lo que deberá exponer ante la Comisión de Acuerdos del Senado antes de que se emita el dictamen correspondiente.

Se prevé que la audiencia y el posterior tratamiento legislativo no estén exentos de debate político, debido al antecedente de la discusión por la ley de Bases.

La trayectoria política de Crexell Crexell fue senadora nacional entre 2019 y 2025, período en el que integró el bloque de Juntos por el Cambio. Su llegada al Senado se produjo tras el fallecimiento durante la campaña electoral del entonces candidato y exintendente de Neuquén, Horacio Quiroga, conocido como “Pechi”. En 2024 se integró al interbloque Provincias Unidas, encabezado por el senador Juan Carlos Romero, espacio que acompañó al oficialismo en la aprobación de la ley de Bases. La dirigente también pertenece a una familia con fuerte tradición política en Neuquén: es hija de la ex senadora Luz Sapag y nieta de Elías Sapag, uno de los fundadores del Movimiento Popular Neuquino.