Cerraron las elecciones legislativas en Mendoza: quién es el ganador

Cambia Mendoza y La Libertad Avanza esperan consolidar su mayoría frente al Frente Justicialista. El Frente Verde y la Izquierda pelean por el tercer lugar a nivel provincial.

Los argentinos concurren a las urnas para emitir su voto en las Elecciones legislativas 2025.

En la provincia y todo el país cerraron los comicios legislativos. Los votantes acudieron este domingo a las urnas para elegir a sus representantes, tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura provincial. En el caso de la provincia, todo indica que la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza saldrá primerA y el Frente Justicialista Mendoza segundo.

"Gran elección", festejaron en el oficialismo mendocino, apenas cerraron las mesas. La expectativa es que la alianza con Javier Milei supere el 45% de los votos.

Por otro lado, la participación ciudadana se ubicó en 71,5%, por encima del promedio nacional. En 2021 (última elección legislativa) llegó al 74,19% y en 2023 al 68,3%. A nivel nacional, la participación alcanzó el 66%.

Luis Petri-cierre de acto
El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, junto al gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y su compañera de lista, Pamela Verasay.

La polarización entre radicales y libertarios frente al peronismo marcó toda la campaña. Desde el oficialismo provincial aseguran que el frente que lidera el gobernador Alfredo Cornejo podría imponerse “por más de 20 puntos de diferencia”.

De confirmarse esa proyección, la alianza LLA + CM se aseguraría al menos tres de las cinco bancas que Mendoza renueva en la Cámara de Diputados de la Nación. De concretarse, Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez serán los representantes de Mendoza por parte del oficialismo provincial.

Un resultado en esa línea también le permitiría a Cornejo mantener la mayoría en ambas cámaras de la Legislatura provincial. En el PJ, en tanto, se muestran cautos, aunque sostienen que “la diferencia será menor”. No obstante, en el Peronismo ven con buenos ojos estos números pensando en los comicios de 2027.

Candidatos a diputados nacionales del peronismo
Emir Félix y Marisa Uceda serían los nuevos diputados nacionales del Frente Justicialista Mendoza por el período 2025 - 2029.

De mantenerse este panorama, Emir Félix y Marisa Uceda, serán los diputados nacionales del Frente Justicialista Mendoza. Puertas adentro del peronismo sostienen que "se cumplió con el objetivo" de asegurarse dos bancas en el Congreso.

Paralelamente, se disputa el tercer lugar en la provincia. El Frente Verde, que lleva a Mario Vadillo como candidato a diputado nacional, podría ubicarse detrás del peronismo. Sin embargo, algunos analistas no descartan que el Frente de Izquierda le dispute esa posición.

