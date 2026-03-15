Los que se anotan con tiempo

Como hemos señalado antes, las expectativas electorales invaden ya un año no electoral, como es este 2026. En esta provincia la mayor atención está puesta en el oficialismo, al que los últimos resultados electorales lo posicionaron con muy clara supremacía sobre el resto de los espacios, a lo que se le debe agregar el dato político de la incorporación del Pro para las elecciones desdobladas de febrero. Un resultado que reivindicó al partido de Macri en esta provincia luego del pobrísimo resultado de octubre y porque el eje oficialista local y nacional se potenció con el gran triunfo en las urnas de Esteban Allasino.

De todos modos, con respecto al Pro, y teniendo en cuenta el actual fulgor del intendente Allasino, habría que seguir con atención los pasos que comienza a dar el macrismo en el orden nacional . El partido del ex presidente Macri fue hasta ahora crítico de algunas acciones puntuales del gobierno libertario, fundamentalmente en cuestiones que hacen a la forma de ejercer la política y a actitudes o supuestos destratos libertarios. Pero en lo metodológico la amalgama política fue cierta desde el arranque del nuevo período presidencial. Y gracias al apoyo del macrismo La Libertad Avanza pudo salir a flote con sus primeras medidas con absoluta minoría en el Congreso y luego, al compartir candidaturas en las listas bonaerenses, ganarle las legislativas nacionales al kirchnerismo y a Kicillof.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a reinstalarse la posibilidad de que el partido de Macri opte por presentarse a las presidenciales de 2027 con candidato propio , algo que ya se había insinuado con anterioridad, pero que toma fuerza en estos días. Es por ello que decimos que hay que seguir con atención los pasos que dé en adelante la dirigencia del Pro.

No se habla del propio Macri para las presidenciales, lo cual parece en línea con algo que varias veces insinuó el ex primer mandatario. Pero como la política argentina nunca deja de dar sorpresas pocos se animan a asegurar que no haya un reintento. No pareciera lo más aconsejable si se mantienen los niveles populares de respaldo que tiene Milei ante un intento de reelección, pero no sería descabellado que el macrismo volviera a la contienda mayor para ensayar una alternativa más centrista o moderada.

Es por ello que el Pro mendocino, ahora alineado con el eje oficialista cornejista-mileísta, seguramente quedará atento a los movimientos que comience a dar ese macrismo que querría reverdecer con algunas ínfulas electorales que últimamente no tuvo muy en cuenta.

Los tiempos políticos venideros dirán si ese acuerdo que gestó Alfredo Cornejo con el Pro lujanino de Allasino, que se trasladó con éxito a la mayoría de los distritos departamentales que tuvieron elecciones recientes, se mantendrá de cara a las trascendentes elecciones de 2027. Lo que sí se puede asegurar es que, luego del fallido 2025, el macrismo local necesita pisar suelo firme y saber qué dirección tomar. Y que el proyecto que elija tenga sustento.

¿Con PASO o sin ellas?

Una de las expectativas de las reformas nacionales en trámite pasa por el tema electoral. El mileísmo habla de una reestructuración política en gestación y con ella la posibilidad de que también exista una reforma electoral que, por ejemplo, termine para siempre con las elecciones primarias.

Las voces más atenuadas de La Libertad Avanza hablan de, en todo caso, terminar con su obligatoriedad. Poniendo un poco de humor diríamos que dejarían ser PASO para pasar a llamarse PASNO. Salvo que tampoco quieran que sigan siendo simultáneas y que cada partido o alianza elija su fecha. No se sabe aún.

El que salió a mover el tema en los últimos días fue el intendente Ulpiano Suárez, que se ubicó una vez más como firme defensor de las primarias actuales como mecanismo claro y más transparente para la elección de los candidatos definitivos. Tiene razón el intendente de la ciudad de Mendoza con respecto a nuestra provincia, porque en la mayoría de las convocatorias, no en todas (Cornejo ganó sus primeras PASO sin rival interno), los partidos o alianzas definieron sus candidaturas principales en primarias. No pasó lo mismo en el plano nacional muchas veces. Tal vez eso movilice a la élite libertaria a erradicar el sistema. Aparentemente, desde la Nación quieren que no haya primarias en ningún distrito.

Mientras tanto Suárez también se prepara para una probable disputa intensa dentro de su partido pensando en la sucesión del gobernador. Tiene apoyos, como hemos visto a través de declaraciones de los dirigentes radicales. Hay dos ex gobernadores que lo avalan. Uno es su tío, Rodolfo Suárez, quien por lo menos lo define como potencial candidato, y otro es Julio Cobos, que dice respetar a todos los que insinúan estar anotados en la línea sucesoria, pero que ahora está más cerca del jefe capitalino por pedido de asesoramiento de éste.

Hay que incluir a Luis Petri, el libertario que mantiene semillas en su ex partido, y a Tadeo García Zalazar, de los ministros de Cornejo el que en estos momentos mejor se posiciona. Tadeo, como se lo conoce, ya estuvo en la lista de aspirantes cuando era intendente de Godoy Cruz, en la primera gobernación cornejista. Aquella vez competía con Rodolfo Suárez, finalmente el elegido, y Martín Kerchner.

Por el momento nada hace suponer una ruptura o distanciamiento entre Milei y Cornejo, más allá de aspectos puntuales en los que traslucen diferencias, como en el insistente reclamo por la coparticipación federal. Puede ser decisivo Petri, gran ganador en octubre pasado en esta provincia, aunque puede ocurrir que el presidente prefiera mantenerlo en el Congreso.

En síntesis, muchas especulaciones tempranas. Nadie quiere quedarse sin su boleto para participar.

* El autor es periodista. [email protected]