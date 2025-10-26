26 de octubre de 2025 - 14:41

Axel Kicillof criticó la Boleta Única y le exigió diálogo a Milei: "Tienen mi teléfono, úsenlo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires votó en una escuela de La Plata y dio una conferencia de prensa donde habló de la reforma laboral y la boleta única.

Axel Kicillof le pidió diálogo al Gobierno: Tienen mi teléfono, úsenlo.

Axel Kicillof le pidió diálogo al Gobierno: "Tienen mi teléfono, úsenlo".

Los Andes | Redacción Política
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, tras emitir su voto en La Plata, le reclamó este domingo a Javier Milei que establezca un canal de diálogo institucional con la Provincia de Buenos Aires.

Ante los medios, Kicillof afirmó que desde el inicio de su gestión está "dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional" y se lamentó que nunca hubo contacto directo con el Gobierno Nacional.

“Todos los días desde que asumí como gobernador estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional. A disposición, tienen mi teléfono en la Rosada… úsenlo”, expresó Kicillof en conferencia de prensa.

El gobernador bonaerense subrayó que el pedido no tiene un carácter personal, sino institucional: “Cómo no van a querer hablar con el gobierno de la provincia con 17 millones de habitantes. No es por mí, no se trata de relaciones personales o afinidades, es coordinar políticas que necesitamos hacer en seguridad, salud, educación, alimento, en todo lo que está pasando, con la situación laboral, social y económica".

En septiembre, tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses, Kicillof ya había pedido públicamente que Milei lo convocara a una reunión, pero según remarcó “ese llamado nunca se produjo”.

Kicillof criticó la posible reforma laboral

Durante su contacto con la prensa, el gobernador también cuestionó la posibilidad de que el Gobierno nacional impulse una reforma laboral.

“Me llegó una versión sobre lo que se está presentando de la reforma laboral. Espero que no sea eso lo que van a empujar, porque va en la misma dirección de lo que se viene diciendo y no ha funcionado. Tenemos 200.000 nuevos desempleados”, advirtió.

Respecto a las elecciones, Kicillof se mostró optimista por el desempeño electoral de Fuerza Patria para estas elecciones.

"Siempre una elección nos lleva a un resultado, y ese resultado es expresión de la voluntad popular. Esperemos que todos estén atentos y respeten lo que quiere el pueblo en las urnas", concluyó.

Qué dijo sobre la Boleta Única

Comparó el uso de la Boleta Única con las elecciones de septiembre, donde dijo que “se votó con absoluta normalidad”, en un comicio que “se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y que asegura también la transparencia del comicio”.

"Sigo sin entender por qué la necesidad de cambiar algo que andaba bien. Esto es más caro y además es nuevo. Ahí en la cola me decían la ansiedad de cómo votar", agregó.

Finalmente concluyó: “Ni el otro sistema trae fraude, porque no lo trajo, o estamos, repito, con total y absoluta normalidad. Nadie cuestionó ni una centésima el resultado del comicio de septiembre. Así que no era un problema de fraude y no era un problema de costo".

