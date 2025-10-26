Sin dar declaraciones, Milei votó junto a su hermana y volvió a Olivos

El Presidente sufragó minutos antes de las 11, en medio de un fuerte operativo de seguridad y custodiado por la militancia libertaria.

Sin hablar con la prensa, el presidente Javier Milei emitió su voto esta mañana en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en el barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Custodiado por militantes libertarios y un fuerte operativo de seguridad, el mandatario evitó dar declaraciones a los medios y se limitó a saludar al público que lo aguardaba a la salida del establecimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1982451587470483591&partner=&hide_thread=false AHORA | En medio de un fuerte operativo, Javier Milei votó en Almagro y se fue sin dar declaraciones https://t.co/qWl3MzeK5z pic.twitter.com/nwJaPf09fO — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 26, 2025 Antes de llegar al lugar de votación, el vehículo que trasladaba al Presidente realizó una breve escala en una estación de servicio de la avenida del Libertador y Salguero, lo que generó sorpresa entre los vecinos de Palermo, que no esperaban el operativo en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1982446218589487155&partner=&hide_thread=false La comitiva de Javier Milei frenó en una estación de servicio cuando se dirigía hacia la Universidad Tecnológica Nacional, donde el presidente emitirá su voto. pic.twitter.com/ZIMVtQWA62 — Corta (@somoscorta) October 26, 2025 Tras sufragar, Milei y su hermana regresaron a la residencia oficial de Olivos, donde el jefe de Estado permanecerá durante gran parte de la jornada electoral. Según fuentes de la Casa Rosada, el mandatario planea mantener reuniones con su equipo más cercano mientras sigue el desarrollo del comicio.

Al caer la tarde, está previsto que Milei se traslade al Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba, donde funcionará el búnker oficialista. Allí aguardará los resultados junto a su gabinete, los principales candidatos de La Libertad Avanza y dirigentes aliados del PRO.