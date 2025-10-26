26 de octubre de 2025 - 11:26

Sin dar declaraciones, Milei votó junto a su hermana y volvió a Olivos

El Presidente sufragó minutos antes de las 11, en medio de un fuerte operativo de seguridad y custodiado por la militancia libertaria.

El voto de Javier Milei en las elecciones legislativas 2025

El voto de Javier Milei en las elecciones legislativas 2025

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Sin hablar con la prensa, el presidente Javier Milei emitió su voto esta mañana en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en el barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Leé además

Javier Milei junto a Gerardo Werthein, ahora el exministro de Relaciones Exteriores.

El Gobierno lamentó la renuncia de Gerardo Werthein y destacó su rol clave en el vínculo con Trump

Por Redacción Política
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei. (Ministerio de Justicia de la Nación)

Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Por Redacción Política

Custodiado por militantes libertarios y un fuerte operativo de seguridad, el mandatario evitó dar declaraciones a los medios y se limitó a saludar al público que lo aguardaba a la salida del establecimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1982451587470483591&partner=&hide_thread=false

Antes de llegar al lugar de votación, el vehículo que trasladaba al Presidente realizó una breve escala en una estación de servicio de la avenida del Libertador y Salguero, lo que generó sorpresa entre los vecinos de Palermo, que no esperaban el operativo en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1982446218589487155&partner=&hide_thread=false

Tras sufragar, Milei y su hermana regresaron a la residencia oficial de Olivos, donde el jefe de Estado permanecerá durante gran parte de la jornada electoral. Según fuentes de la Casa Rosada, el mandatario planea mantener reuniones con su equipo más cercano mientras sigue el desarrollo del comicio.

Al caer la tarde, está previsto que Milei se traslade al Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba, donde funcionará el búnker oficialista. Allí aguardará los resultados junto a su gabinete, los principales candidatos de La Libertad Avanza y dirigentes aliados del PRO.

La expectativa dentro del oficialismo se centra no solo en el desempeño electoral, sino también en la reestructuración del gabinete que el Presidente ya anticipó para después de los comicios.

El análisis político estará cruzado, además, por el comportamiento de los mercados este lunes, luego de una semana en la que el dólar marcó un récord nominal de $1.515 y el Gobierno recibió el fuerte respaldo de Estados Unidos con intervenciones del Tesoro para planchar el dólar mayorista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar hoy

En la previa de las elecciones, el dólar no se calmó y cerró la semana al borde del techo de la banda

Por Redacción Economía
El presidente Javier Milei adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas estructurale

Milei anticipó un nuevo paquete de reformas poselectoral: baja de imputabilidad y flexibilización laboral

Por Redacción Política
Milei se reunió con el CEO de JP Morgan en plena veda electoral 

Milei y Caputo se reunieron con el CEO de JP Morgan a horas de las elecciones: qué buscan obtener del mayor banco de EE.UU.

Por Redacción Economía
El video en el que Javier Milei supuestamente dice tu discapacitado, tu problema no es un spot oficial

El video en el que Javier Milei supuestamente dice "tu discapacitado, tu problema" no es un spot oficial

Por Reverso