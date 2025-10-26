Sin dar declaraciones, Milei votó junto a su hermana y volvió a Olivos

Sin hablar con la prensa, el presidente Javier Milei emitió su voto esta mañana en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en el barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Custodiado por militantes libertarios y un fuerte operativo de seguridad, el mandatario evitó dar declaraciones a los medios y se limitó a saludar al público que lo aguardaba a la salida del establecimiento.
Antes de llegar al lugar de votación, el vehículo que trasladaba al Presidente realizó una breve escala en una estación de servicio de la avenida del Libertador y Salguero, lo que generó sorpresa entre los vecinos de Palermo, que no esperaban el operativo en la zona.
Tras sufragar, Milei y su hermana regresaron a la residencia oficial de Olivos, donde el jefe de Estado permanecerá durante gran parte de la jornada electoral. Según fuentes de la Casa Rosada, el mandatario planea mantener reuniones con su equipo más cercano mientras sigue el desarrollo del comicio.
Al caer la tarde, está previsto que Milei se traslade al Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba, donde funcionará el búnker oficialista. Allí aguardará los resultados junto a su gabinete, los principales candidatos de La Libertad Avanza y dirigentes aliados del PRO.
La expectativa dentro del oficialismo se centra no solo en el desempeño electoral, sino también en la reestructuración del gabinete que el Presidente ya anticipó para después de los comicios.
El análisis político estará cruzado, además, por el comportamiento de los mercados este lunes, luego de una semana en la que el dólar marcó un récord nominal de $1.515 y el Gobierno recibió el fuerte respaldo de Estados Unidos con intervenciones del Tesoro para planchar el dólar mayorista.