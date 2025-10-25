25 de octubre de 2025 - 12:53

Milei anticipó un nuevo paquete de reformas poselectoral: baja de imputabilidad y flexibilización laboral

El Presidente adelantó que, tras las elecciones legislativas, el Gobierno enviará al Congreso un conjunto de proyectos que combinarán un plan de “Tolerancia Cero” en materia penal y una profundización de las reformas económica, laboral y tributaria.

El presidente Javier Milei adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas estructurale

El presidente Javier Milei adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas estructurale

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas estructurales con dos ejes centrales: una política de “Tolerancia Cero” en el plano penal y un nuevo esquema económico que incluye flexibilización laboral y eliminación de impuestos considerados distorsivos.

Leé además

Milei se reunió con el CEO de JP Morgan en plena veda electoral 

Milei y Caputo se reunieron con el CEO de JP Morgan a horas de las elecciones: qué buscan obtener del mayor banco de EE.UU.

Por Redacción Economía
El video en el que Javier Milei supuestamente dice tu discapacitado, tu problema no es un spot oficial

El video en el que Javier Milei supuestamente dice "tu discapacitado, tu problema" no es un spot oficial

Por Reverso

Durante una presentación ante un auditorio de inversores convocado por J.P. Morgan, el mandatario sostuvo que la nueva etapa requerirá “un Congreso más reformista, capaz de sostener vetos y de aprobar los cambios que la sociedad demanda”.

Según explicó, el programa penal contempla la baja de la edad de imputabilidad, la implementación plena del sistema acusatorio federal y la agilización de los procesos judiciales. “No hay crecimiento económico posible sin orden, seguridad y justicia”, subrayó el jefe de Estado.

En paralelo, Milei anunció una reforma económica y laboral que buscará flexibilizar las relaciones de trabajo hacia adelante, mediante la renegociación de convenios colectivos, la simplificación de registros y la eliminación de indemnizaciones múltiples derivadas de litigios.

“La industria del juicio terminó; cada contrato será una expresión libre entre las partes”, afirmó el Presidente.

El paquete se completará con una reforma tributaria que eliminará alrededor de 20 impuestos considerados distorsivos, revisará el Impuesto a las Ganancias para personas humanas y creará un nuevo blanqueo voluntario con incentivos para la inversión.

“Reducir impuestos no es pérdida de recaudación, es recuperar inversión y empleo”, remarcó Milei, quien insistió en que “las reformas llegarán para quedarse”.

Finalmente, el mandatario aseguró que el futuro económico del país dependerá del nuevo equilibrio político que surja tras los comicios legislativos.

“El país que viene no será el del subsidio y la dádiva, sino el de la productividad, el mérito y la responsabilidad individual”, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La foto del cartel que apoya a José Luis Espert en el acto de cierre de campaña de Milei es falsa

La foto del cartel que apoya a José Luis Espert en el acto de cierre de campaña de Milei es falsa

Por Reverso
Milei llega con la cotización del dólar oficial bajo control gracias a la ayua financiera del Tesoro de EE.UU.

El Tesoro de EE.UU. puso U$D 400 millones para que Milei llegue con el dólar controlado a las elecciones

Por José Calero
 JP Morgan 

Milei se reúne con el CEO de JP Morgan en Buenos Aires: analizan un préstamo para reforzar el swap con EE.UU.

Por Redacción Economía
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió hoy en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos, después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito.

Kicillof cerró la campaña de Fuerza Patria: "Milei y su gobierno son una estafa de TikTok"

Por Redacción Política