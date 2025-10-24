24 de octubre de 2025 - 21:45

La foto del cartel que apoya a José Luis Espert en el acto de cierre de campaña de Milei es falsa

Circula en redes sociales una foto de un seguidor de La Libertad Avanza con un supuesto cartel en apoyo a José Luis Espert, excandidato a diputado del partido oficialista. Pero el texto del cartel, con faltas ortográficas que generaron burlas, está editado. Registros de la AFP constatan que la pancarta original mostraba una referencia crítica a Caren Tepp, candidata a diputada en Santa Fe por Fuerza Patria.

“José Luis Espert siempre junto a nosotros más haya de todo”, se lee en el supuesto cartel que sostiene un joven con una camiseta de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, en una foto compartida en X, Facebook e Instagram.

“Más escuelas. Menos narcotráfico”, “El chiste se cuenta solo”, comentan algunos usuarios a modo de burla por usar “haya” en lugar de “allá” (1, 2).

José Luis Espert era el principal candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Su renuncia se produjo luego de que se hiciera público que recibió 200.000 dólares de un empresario detenido e investigado por narcotráfico internacional.

Una fotografía manipulada

Una búsqueda inversa con Google Lens de la imagen viral llevó a una fotografía similar publicada en X el 23 de octubre de 2025, pero con un texto distinto en el cartel.

"Yo si [sí] quiero una argentina potencia. Karen Tepp comunista usurpadora", dice el letrero, en referencia a la candidata a diputada del partido Fuerza Patria por la provincia de Santa Fe, Caren Tepp. Este partido, junto con Provincias Unidas y LLA, son los principales contendientes en la provincia.

Una revisión de la cuenta en Instagram de LLA mostró una imagen de una aglomeración de personas en el cierre de campaña. En el centro, se ve a otra persona que sostiene el mismo anuncio contra Tepp.

La AFP —medio que junto a Chequeado coordina la alianza Reverso— estuvo presente en el evento y registró imágenes de los seguidores de Milei en las que también se ve el mismo cartel (1, 2).

Partidarios del presidente Javier Milei esperan su llegada al mitin de cierre de campaña del partido La Libertad Avanza, en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, el 23 de octubre de 2025

Partidarios del presidente Javier Milei esperan su llegada al mitin de cierre de campaña del partido La Libertad Avanza, en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, el 23 de octubre de 2025

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

