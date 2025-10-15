"Para votar al colorado, marcás al pelado": bizarro spot de Diego Santilli para captar votos sin nombrar a Espert

El ahora cabeza de lista hizo un video instructivo para la boleta en Buenos Aires, que muestra la cara del diputado sospechado por vínculos con el narco Fred Machado.

El candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, y su segunda en la lista de La Libertad Avanza, la exvedette Karen Reichardt, son protagonistas de un bizarro spot donde llaman a "marcar al pelado" en la boleta única, sin hacer mención a José Luis Espert ni a los motivos de bajar su postulación, es decir, el presunto lavado de dinero y su vínculo con el empresario narco Fred Machado.

Tal como se aprecia en el video de campaña, Santilli y Reichardt buscan explicar a los votantes de la provincia de Buenos Aires cómo identificar correctamente la opción de LLA en la Boleta Única de Papel (BUP) durante los comicios legislativos del 26 de octubre.

“Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”, dijo Santillli, como si estuviera avergonzado de Espert, a quien ni siquiera tiene la valentía de mencionar.

La exvedette Karen Reichardt -segunda en la lista- reforzó el mensaje de su compañero pidiendo a los votantes prestar especial atención al voto en la boleta única y agregó sobre la presencia de LLA en la primera columna, fácilmente identificable por el color violeta y el águila del partido.