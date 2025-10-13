13 de octubre de 2025 - 19:29

La CNE rechazó la reimpresión de las boletas en Buenos Aires: revés judicial para LLA por la foto de Espert

El Tribunal declaró hoy que los plazos para la reimpresión están vencidos. Esto imposibilita la reedición de las boletas con la imagen de José Luis Espert.

La foto de José Luis Espert quedará en la boleta de LLA.

La foto de José Luis Espert quedará en la boleta de LLA.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este lunes 13 de octubre, La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) de Buenos Aires. El fallo se declaró porque se encuentran vencidos los plazos para dicho fin.

Leé además

Los rehenes liberados por Hamas llegan a Israel.

Milei le agradeció a su "querido amigo" Donald Trump por la liberación de los rehenes y piden que le den el Nobel de la Paz

Por Redacción Mundo
El dólar abrió la semana a la baja, a la espera de los resultados de la reunión de Javier Milei y Donald Trump

El dólar perforó los $1.400 tras el acuerdo con EE.UU. y a la espera de la reunión entre Milei y Trump

Por Redacción Economía

De esta manera, la foto de José Luis Espert continuará apareciendo en las boletas de La Libertad Avanza (LLA) de la Provincia de Buenos Aires (PBA). La decisión de la CNE responde a un planteo que solicitaba la reedición de las boletas, presumiblemente para eliminar la figura del economista, quien tras el cierre de listas integró la coalición oficialista.

Al respecto, el Tribunal justificó que "en esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires".

Diego Santilli encabezaría la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires, pero la foto de Espert quedará en las boletas.

Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires, pero la foto de Espert quedará en las boletas.

Plazos vencidos y "cumplimiento imposible"

La CNE también recordó que la implementación de la BUP implica un riguroso proceso de diseño, aprobación e impresión reglado por el Código Electoral Nacional. Para las próximas elecciones del domingo 26 de octubre, dicho proceso ya se encontraba "precluído", tal como lo informó la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.

En ese marco, un informe técnico de las autoridades del Correo establecía el jueves 16 de octubre como fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en PBA. Siguiendo el reporte del Correo, el proceso de reimpresión de las nuevas boletas demandaría al menos cinco días.

Es decir, la fecha límite para que fuera materialmente posible reimprimir las boletas ya había vencido el viernes 10 de octubre. Esto se debe a que la apelación para solicitar esta reimpresión recién fue elevada al Tribunal el sábado 11. Además quedó en condiciones de ser tratada después de la opinión del fiscal electoral, el domingo 12 de este mes.

Frente a estos motivos, la CNE declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires es de "cumplimiento imposible". En consecuencia y para cerrar el debate, el Tribunal consideró que "carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada".

El próximo 26 de octubre, a pesar de los cambios políticos posteriores al cierre de listas, los votantes bonaerenses se encontrarán con la imagen de José Luis Espert en las boletas de LLA.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Por un error procesal, la Justicia aplazó la resolución sobre la reimpresión de boletas en Buenos Aires

Por un error procesal, la Justicia aplazó la resolución sobre la reimpresión de boletas en Buenos Aires

Por Redacción Política
Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria

Son falsas estas fotos de carteles de la candidata santafesina de Fuerza Patria: los textos fueron editados

Por Reverso
Avanza el proyecto del tren de cercanías en Mendoza

Tren de Cercanías del Este: el Gobierno analiza ampliar el proyecto en gestión con un intendente del PJ

Por Martín Fernández Russo
Los empleados deberán registrar su jornada laboral mediante huella dactilar, control biométrico o tarjeta personal. El Gobierno analiza también los accesos laterales y las medidas de seguridad.

Cornejo avanza con una particular medida para controlar a los empleados públicos: cúando entra en vigencia

Por Jorge Yori