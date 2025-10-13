La CNE rechazó la reimpresión de las boletas en Buenos Aires: revés judicial para LLA por la foto de Espert

Este lunes 13 de octubre, La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) de Buenos Aires . El fallo se declaró porque se encuentran vencidos los plazos para dicho fin.

De esta manera, la foto de José Luis Espert continuará apareciendo en las boletas de La Libertad Avanza (LLA) de la Provincia de Buenos Aires (PBA) . La decisión de la CNE responde a un planteo que solicitaba la reedición de las boletas, presumiblemente para eliminar la figura del economista, quien tras el cierre de listas integró la coalición oficialista.

Al respecto, el Tribunal justificó que "en esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires ".

La CNE también recordó que la implementación de la BUP implica un riguroso proceso de diseño, aprobación e impresión reglado por el Código Electoral Nacional. Para las próximas elecciones del domingo 26 de octubre, dicho proceso ya se encontraba "precluído" , tal como lo informó la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.

Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires, pero la foto de Espert quedará en las boletas.

En ese marco, un informe técnico de las autoridades del Correo establecía el jueves 16 de octubre como fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en PBA . Siguiendo el reporte del Correo, el proceso de reimpresión de las nuevas boletas demandaría al menos cinco días .

Es decir, la fecha límite para que fuera materialmente posible reimprimir las boletas ya había vencido el viernes 10 de octubre. Esto se debe a que la apelación para solicitar esta reimpresión recién fue elevada al Tribunal el sábado 11. Además quedó en condiciones de ser tratada después de la opinión del fiscal electoral, el domingo 12 de este mes.

Frente a estos motivos, la CNE declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires es de "cumplimiento imposible". En consecuencia y para cerrar el debate, el Tribunal consideró que "carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada".

El próximo 26 de octubre, a pesar de los cambios políticos posteriores al cierre de listas, los votantes bonaerenses se encontrarán con la imagen de José Luis Espert en las boletas de LLA.