Milei le agradeció a su "querido amigo" Donald Trump por la liberación de los rehenes y piden que le den el Nobel de la Paz

Mediante un comunicado oficial publicado en la Oficina del Presidente , el Gobierno celebró la liberación de los 20 rehenes prisioneros en Gaza . Entre los liberados, se encuentran tres argentinos que volverán a su casa luego de estar 700 días detenidos.

Por si parte, en la cuenta personal del presidento Javier Milei , el mandatario argentino destacó el "extraordinario liderazgo" y "coraje para poner fin a la guerra" del presidente Donald Trump .

"También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz", agregó Milei.

Y finalizó: "Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo. Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".

El presidente del parlamento israelí, Amir Ohan a, destacó con énfasis este lunes el rol que tuvo el jefe de Estado estadounidense, Donald Trum p, en el acuerdo de paz entre el gobierno de su país y la organización Hamás y anunció que iniciará una campaña internacional para que le otorguen el Premio Nobel de La Paz.

“Señor Presidente, usted se presenta ante el pueblo de Israel no como otro presidente estadounidense, sino como un coloso de la historia judía, alguien a quien debemos remontarnos dos milenios y medio atrás en la noche de los tiempos para encontrar un paralelo en Ciro el Grande”, afirmó Ohana.

Israel cumplió con su parte del acuerdo y liberó a prisioneros palestinos a cambio de sus civiles secuestrados

Las autoridades israelíes cumplieron con su parte del acuerdo que firmaron y ya comenzaron a liberar a prisioneros palestinos, después de que el grupo terrorista Hamás pusiera en libertad a 20 rehenes israelíes, que estuvieron en cautiverio durante dos años, en situaciones extremas, con escaso alimento, viviendo en túneles y sin poder ver la luz del sol.

Según el acuerdo alcanzado entre Israel y la organización terrorista Hamás, unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos serán liberados, entre los cuales se encuentran asesinos de civiles en la masacre del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, Israel confirmó que los últimos 13 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás en Gaza habían sido entregados a la Cruz Roja.

Los 13 hombres fueron acompañados por soldados y agentes del Shin Bet en su camino de regreso a Israel donde, tras reunirse con sus familiares, serán sometidos a una evaluación médica inicial, dijo el Ejército israelí en un comunicado.

Un funcionario de Hamás dijo al canal de noticias saudí Asharq News TV que los cuerpos de varios rehenes muertos serán entregados más adelante este lunes.

Hay un total de 28 rehenes fallecidos que Hamás está obligado a devolver a Israel bajo el acuerdo de alto el fuego.

Israel publicó las primeras fotos de los rehenes que llegaron al país y se reunieron con funcionarios israelíes, muchos de ellos en claro estado de desnutrición y con un largo camino de terapia psicológica para recuperarse después de las situaciones inhumanas que tuvieron que vivir durante los últimos dos años.