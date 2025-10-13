Quiénes son los argentinos liberados por Hamás tras el acuerdo de paz.

En el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, el grupo islamista liberó este lunes a los últimos 13 rehenes que permanecían con vida en la Franja de Gaza. Entre ellos se encontraban tres ciudadanos de origen argentino: Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio , quienes ya se encuentran bajo resguardo de las autoridades israelíes.

La entrega fue realizada al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) , que actuó como intermediario humanitario en coordinación con Egipto y Qatar , países que junto a Donald Trump impulsaron las negociaciones para concretar el intercambio de prisioneros.

El 7 de octubre de 2023, durante el ataque masivo de Hamas contra Israel, 251 personas fueron secuestradas , entre ellas 21 argentinos . A más de dos años del inicio del conflicto, estos tres sobrevivientes son los últimos connacionales que logran salir con vida del cautiverio.

Eitan Horn , de 39 años , fue capturado en el kibutz Nir Oz , una de las comunidades más afectadas por el ataque. Su hermano Iair Horn había sido liberado en febrero de 2025, en una de las primeras rondas de intercambio.

En marzo de ese año, Hamas difundió un video propagandístico donde se veía a ambos abrazados antes de ser separados por los captores. La familia de Eitan denunció que sufría una enfermedad cutánea grave y que en cautiverio no recibía medicación ni agua suficiente , lo que agravó su estado de salud.

Eitan, israelí-argentino de 38 años, fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, del kibutz Nir Oz, donde estaba visitando a su hermano Iair.



Antes de su secuestro, trabajaba como educador informal en movimientos juveniles y participaba… pic.twitter.com/CmAJdXgBD0 — Israel en Español (@IsraelinSpanish) October 13, 2025

Los hermanos David (33) y Ariel Cunio (26) también fueron liberados este lunes, tras más de 700 días secuestrados. Nacidos en Israel pero hijos de argentinos, ambos fueron capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

David, actor y músico, fue secuestrado junto a su esposa y sus mellizas, que lograron ser liberadas en noviembre de 2023. Ariel, en tanto, fue capturado con su novia Arbel Yehud, quien recuperó la libertad en enero de este año.

David y Ariel Cunio Silvia, la mamá de los hermanos.

"Mi cuerpo está, pero mi corazón permanece con él. Trato de ser la voz de Ariel. Su vida depende de nosotros", había dicho meses atrás Arbel.

Los padres de los jóvenes, José Luis y Silvia, emigraron desde la Argentina a Israel en 1986.

Familia Cunio La familia Cunio: Silvia, Luis, Lucas, Eitan, Sharon y Arbel, hablan por videollamada con David y Ariel.

Entre los argentinos secuestrados también está Lior Rudaeff, de 61 años, conductor de ambulancia y médico voluntario del kibutz Nir Yitzhak. Murió el mismo 7 de octubre defendiendo a su comunidad, y su cuerpo fue secuestrado y trasladado a Gaza. Sus restos aún no han sido entregados.

En mayo de 2024, el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos confirmó oficialmente su muerte. Rudaeff fue recordado en Israel como un héroe: había salido a asistir a los heridos cuando fue alcanzado por el fuego enemigo.