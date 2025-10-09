Acuerdo de paz entre Israel y Hamas: qué pasará con el alto al fuego y los rehenes.

Donald Trump anunció que Israel y Hamas firmaron "la primera etapa de Plan de Paz"

A dos años de la guerra en Gaza: cronología de ataques, crisis humanitaria y giros diplomáticos

El entendimiento, logrado tras intensas negociaciones mediadas por Egipto, abre la puerta a una tregua después de casi dos años de enfrentamientos, pero hay dudas sobre su implementación .

La etapa inicial del acuerdo contempla la liberación de unos 48 rehenes israelíes , de los cuales las autoridades estiman que cerca de 20 siguen con vida, a cambio de la excarcelación de 2.000 presos palestinos .

Según la agencia EFE, la lista presentada a los mediadores incluye 250 prisioneros con condenas a cadena perpetua y 1.700 detenidos en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El intercambio se llevará a cabo junto a una retirada parcial del Ejército israelí y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, bajo supervisión internacional. Los soldados israelíes deberán replegarse hasta la llamada "línea amarilla" , una franja de seguridad que los mantendrá entre 1,5 y 6,5 kilómetros de la frontera con Gaza.

Plazos y calendario del acuerdo

El Gabinete de Seguridad israelí tiene previsto reunirse este jueves para ratificar formalmente el acuerdo, cuya implementación comenzaría en las siguientes 24 horas.

De acuerdo con el cronograma tentativo, la liberación de rehenes y prisioneros se concretaría en un lapso de 72 horas. Trump adelantó que espera que el proceso culmine antes del lunes.

El mandatario republicano también anunció que planea viajar a la región el domingo, siempre que las condiciones lo permitan."Será un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos", declaró el presidente, que aspira a presentar el acuerdo como un hito diplomático en su administración.

Cómo es el plan completo para Gaza

El plan de 20 puntos de Donald Trump, anunciado el pasado 29 de septiembre en la Casa Blanca junto a Benjamín Netanyahu, establece que Gaza será administrada por un comité tecnocrático bajo supervisión de una “Junta de la Paz” internacional, presidida por Trump e integrada por figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair.

Posteriormente, una Autoridad Palestina reformada asumirá el control del territorio. Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza "ni directa ni indirectamente", y la Franja será desmilitarizada bajo control internacional.

Gaza Israel Hamas Trump

El plan también contempla un programa de reconstrucción y desarrollo económico para atraer inversiones extranjeras y garantizar la estabilidad a largo plazo.

A pesar de que está todo planeado, Israel aceptó la primera parte del plan y no toda la hoja de ruta, por lo que se anticipan nuevas negociaciones de cara a su cumplimiento completo.

Tampoco se conocen los calendarios para las demás fases de retirada de las tropas israelíes, que una vez que estén en la "línea amarrilla" seguirán estando presentes en la mitad del enclave palestino.

Israel comenzó los preparativos para la retirada de tropas

Israel anunció este jueves que comenzó los preparativos y está estableciendo un protocolo de combate para retirarse "pronto" a línea marcada para la primera fase de su retirada.

"El Ejército ha comenzado los preparativos operativos para implementar el acuerdo (de alto el fuego). Como parte de este proceso, se están llevando a cabo los preparativos y un protocolo de combate para pasar pronto a las líneas de despliegue ajustadas", dijeron en un comunicado.

Asimismo, el Ejército aseguró que sigue desplegado en Gaza y está preparado para "cualquier desarrollo operativo".