A dos años de la guerra en Gaza: cronología de ataques, crisis humanitaria y giros diplomáticos

El conflicto israelí-palestino en la Franja de Gaza cumple dos años, dejando un saldo alarmante de guerra en curso y una profunda crisis humanitaria. Según las autoridades sanitarias de Gaza e Israel , el conflicto ha cobrado más de 67.000 vidas palestinas y más de 1.200 israelíes.

El conflicto se desencadenó el 7 de octubre de 2023 , cuando Hamas lanzó un ataque a gran escala contra Israel, matando a unas 1.200 personas, tomando aproximadamente 250 rehenes y lanzando miles de cohetes. Ese mismo día, el Gabinete de Seguridad israelí declaró el “estado de guerra”.

Para el 6 de noviembre de 2023, el número total de muertes palestinas en Gaza ya había alcanzado las 10.022 , según el Ministerio de Salud de Gaza.

Una suspensión de las hostilidades se logró el 24 de noviembre de 2023, cuando entró en vigor un alto al fuego temporal de cuatro días , negociado por Qatar y otros mediadores. Esta tregua se extendió hasta el 1 de diciembre, periodo en el que más de 100 rehenes fueron liberados de Gaza, a cambio de la liberación por parte de Israel de unos 240 detenidos palestinos.

A pesar de la tregua, la violencia se reanudó y escaló, y para el 29 de febrero de 2024, el número de muertos palestinos en la Franja de Gaza por ataques israelíes había superado los 30.000 , según fuentes médicas palestinas.

Uno de los ataques aéreos israelíes contra un edificio en Gaza. Foto: AP

En enero de 2025, Israel y Hamas acordaron un acuerdo de alto el fuego para los rehenes que estaba previsto comenzar el 19 de enero, mediante el cual Hamas liberaría a 33 rehenes en la primera fase de seis semanas, a cambio de la liberación de detenidos palestinos. No obstante, el 18 de marzo de 2025, Israel anunció que reanudaría los ataques, citando las reiteradas negativas de Hamas a liberar a sus rehenes y su rechazo a todas las ofertas presentadas por mediadores y el enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff.

Golpes a la Cúpula de Hamas

El conflicto estuvo marcado por ataques dirigidos a altos dirigentes de Hamas:

El 31 de julio de 2024, Ismail Haniyeh , jefe del politburó de Hamas, murió en un ataque en Teherán, Irán, suceso confirmado tanto por Hamas como por la Guardia Revolucionaria de Irán.

, jefe del politburó de Hamas, murió en un ataque en Teherán, Irán, suceso confirmado tanto por Hamas como por la Guardia Revolucionaria de Irán. El 17 de octubre de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron haber “eliminado” al líder de Hamas Yahya Sinwar en una operación llevada a cabo en el sur de Gaza.

en una operación llevada a cabo en el sur de Gaza. Más adelante, el 9 de septiembre de 2025, el ejército israelí declaró haber lanzado ataques aéreos contra la sede de Hamas en Doha, la capital catarí, en un intento de asesinar a altos dirigentes. Hamas afirmó que los líderes sobrevivieron al ataque, aunque varios familiares y asesores de líderes del grupo sí fallecieron.

Crisis humanitaria y Avance Militar

La situación humanitaria alcanzó un punto crítico en 2025. El 22 de agosto de 2025, la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria reportó que más de medio millón de personas en Gaza enfrentaban condiciones de hambruna marcadas por la inanición y muertes evitables.

Palestinos inspeccionan los restos de edificios destruidos tras ataques aéreos israelíes sobre la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Palestinos inspeccionan los restos de edificios destruidos tras ataques aéreos israelíes sobre la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman)

En el ámbito militar, el 8 de agosto de 2025, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan para tomar la ciudad de Gaza. El impulso internacional hacia una “solución de dos Estados” se intensificó. Varios países, incluidos Australia, Canadá, Gran Bretaña y Portugal, formalmente reconocieron al Estado de Palestina.

El 22 de septiembre de 2025, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en una reunión de la ONU que su país reconocería al Estado de Palestina, uniéndose así a la mayoría de los demás Estados miembros de la ONU que ya lo habían hecho.

Finalmente, el 3 de octubre de 2025, Hamas anunció que había presentado su respuesta a la propuesta de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump a mediadores regionales e internacionales. Hamas afirmó haber acordado en principio liberar a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos.