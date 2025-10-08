8 de octubre de 2025 - 22:35

Javier Milei felicitó a Donald Trump por el "histórico acuerdo de paz" entre Israel y Hamás

Milei también mencionó una eventual candidatura de Trump para el Nobel de la Paz. Por su parte, el presidente de EE.UU. dio detalles del acuerdo: "Todos los rehenes serán liberados muy pronto".

Israel y Hamás firmaron primera etapa de Plan de Paz, dijo Trump.

Israel y Hamás firmaron "primera etapa de Plan de Paz", dijo Trump.

Foto:

Presidencia
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este miércoles, el presidente Javier Milei felicitó a su par de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata del “histórico acuerdo de paz” alcanzado entre Israel y Hamás.

Leé además

El Papa León XIV dijo que el plan de paz de Trump para Medio Oriente es realista y pidió a Hamas que lo acepte.

El Papa León XIV dijo que el plan de paz de Trump para Medio Oriente es "realista" y pidió a Hamas que lo acepte

Por Redacción Mundo
Fútbol. Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Fútbol: Israel no se va de las competencias internacionales de la FIFA

Por Redacción Deportes

El mandatario también aseguró que apoyará una eventual candidatura del líder republicano para el Premio Nobel de la Paz. “Felicitaciones al Presidente Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás", comenzó el posteo de Milei vía X.

El posteo de Javier Milei
El posteo de Javier Milei.

El posteo de Javier Milei.

Y agregó: "A un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”. El jefe de Estado detalló que firmará la “candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional”.

“Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo”, afirmó. Cabe recordar que Milei viajará a Estados Unidos el 14 de octubre próximo y será recibido en la Casa Blanca por Trump para “continuar fortaleciendo la asociación estratégica” entre ambas naciones, según anunció la Cancillería.

El anuncio de Donald Trump

Hoy, Trump anunció que tanto Israel como Hamás firmaron la "primera etapa de su plan de paz". Al respecto, manifestó: “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto".

El posteo de Donald Trump
El posteo de Donald Trump.

El posteo de Donald Trump.

Además aseguró que "Israel retirará sus soldados a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, escribió Trump en Truth Social .

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump 

Donald Trump anunció que Israel y Hamas firmaron "la primera etapa de Plan de Paz"

Por Redacción Mundo
A dos años de la guerra en Gaza: cronología de ataques, crisis humanitaria y giros diplomáticos

A dos años de la guerra en Gaza: cronología de ataques, crisis humanitaria y giros diplomáticos

Por Redacción Mundo
Tras el ultimátum de Trump, Hamas aceptó entregar a los rehenes y está dispuesto a negociar un plan de paz

Tras el ultimátum de Trump, Hamas aceptó entregar a los rehenes y está dispuesto a negociar un plan de paz

Por Redacción Mundo
Israel finalizó la operación contra la Global Sumud Flotilla hacia Gaza: los deportarán en 72 horas.

Israel finalizó la operación contra la Global Sumud Flotilla hacia Gaza: los deportarán en 72 horas

Por Redacción Mundo