Javier Milei felicitó a Donald Trump por el "histórico acuerdo de paz" entre Israel y Hamás

Milei también mencionó una eventual candidatura de Trump para el Nobel de la Paz. Por su parte, el presidente de EE.UU. dio detalles del acuerdo: "Todos los rehenes serán liberados muy pronto".

Este miércoles, el presidente Javier Milei felicitó a su par de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata del “histórico acuerdo de paz” alcanzado entre Israel y Hamás.

El mandatario también aseguró que apoyará una eventual candidatura del líder republicano para el Premio Nobel de la Paz. “Felicitaciones al Presidente Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás", comenzó el posteo de Milei vía X.

El posteo de Javier Milei El posteo de Javier Milei. X Y agregó: "A un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”. El jefe de Estado detalló que firmará la “candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional”.

“Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo”, afirmó. Cabe recordar que Milei viajará a Estados Unidos el 14 de octubre próximo y será recibido en la Casa Blanca por Trump para “continuar fortaleciendo la asociación estratégica” entre ambas naciones, según anunció la Cancillería.

El anuncio de Donald Trump Hoy, Trump anunció que tanto Israel como Hamás firmaron la "primera etapa de su plan de paz". Al respecto, manifestó: “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto".