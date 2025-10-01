El Papa León XIV dijo que el plan de paz de Trump para Medio Oriente es "realista" y pidió a Hamas que lo acepte.

El Papa León XIV se refirió este miércoles al plan de paz para Medio Oriente presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y lo calificó como “una propuesta realista” que “contiene elementos muy interesantes”. El pontífice expresó además su deseo de que el grupo islamista palestino Hamas lo acepte en el plazo establecido .

El plan, lanzado por Trump junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , prevé un alto el fuego inmediato , la liberación de rehenes , la retirada del ejército israelí de Gaza , el desmantelamiento de Hamas y la creación de un Estado palestino a través de un proceso de transición.

Trump advirtió que Hamas tiene tres días para aceptar la propuesta y advirtió: “Si no lo hace, verán el infierno”.

El Papa también cuestionó el cambio de denominación de “Departamento de la Guerra” por “Departamento de Defensa” en Estados Unidos. Según expresó, es “ una forma de hablar preocupante porque muestra cómo cada vez hay más tensiones”. Y agregó: “Por supuesto, es un estilo de gobierno que quiere mostrar fuerza para impresionar. Esperemos que sea solo una forma de hablar”.

Otro de los temas abordados por León XIV fue la Flotilla de la Libertad , que en las últimas horas se aproxima a la Franja de Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria.

El pontífice reconoció que en la misión “se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria” y pidió que “no haya violencia y que se respete a las personas”.

flotilla Uno de los barcos de la Flotilla de la Libertad EFE

La flotilla, integrada por más de 40 barcos y 600 activistas, se encuentra a unas 100-120 millas náuticas de Gaza, en la llamada “zona de riesgo”. Según medios israelíes, las fuerzas armadas ya preparan una operación para interceptar las embarcaciones en alta mar durante las próximas 24 horas.

De acuerdo con versiones oficiales, algunos barcos podrían ser hundidos porque no todos podrán ser remolcados. En tanto, quienes sean detenidos serían trasladados a Israel para ser procesados.