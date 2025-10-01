1 de octubre de 2025 - 11:10

El Papa León XIV dijo que el plan de paz de Trump para Medio Oriente es "realista" y pidió a Hamas que lo acepte

El pontífice destacó que la propuesta de Estados Unidos “contiene elementos muy interesantes” y expresó su preocupación por la inminente llegada de la Flotilla de la Libertad a Gaza.

El Papa León XIV dijo que el plan de paz de Trump para Medio Oriente es realista y pidió a Hamas que lo acepte.

El Papa León XIV dijo que el plan de paz de Trump para Medio Oriente es "realista" y pidió a Hamas que lo acepte.

Foto:

Vaticano
Por Redacción Mundo

El Papa León XIV se refirió este miércoles al plan de paz para Medio Oriente presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo calificó como “una propuesta realista” que “contiene elementos muy interesantes”. El pontífice expresó además su deseo de que el grupo islamista palestino Hamas lo acepte en el plazo establecido.

Leé además

Donald Trump 

Donald Trump confirmó que Israel aceptó su plan de paz y exige a Hamás una respuesta "positiva"

Por Redacción Mundo
Donald Trump

Donald Trump afirma que no recibirá el Nobel de la Paz y advirtió que será "un gran insulto"

Por Redacción Mundo

El plan, lanzado por Trump junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prevé un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes, la retirada del ejército israelí de Gaza, el desmantelamiento de Hamas y la creación de un Estado palestino a través de un proceso de transición.

Trump advirtió que Hamas tiene tres días para aceptar la propuesta y advirtió: “Si no lo hace, verán el infierno”.

Preocupación por el lenguaje bélico en EE.UU.

El Papa también cuestionó el cambio de denominación de “Departamento de la Guerra” por “Departamento de Defensa” en Estados Unidos. Según expresó, es “una forma de hablar preocupante porque muestra cómo cada vez hay más tensiones”. Y agregó: “Por supuesto, es un estilo de gobierno que quiere mostrar fuerza para impresionar. Esperemos que sea solo una forma de hablar”.

El papa León XIV
El papa León XIV

El papa León XIV

La Flotilla de la Libertad

Otro de los temas abordados por León XIV fue la Flotilla de la Libertad, que en las últimas horas se aproxima a la Franja de Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria.

El pontífice reconoció que en la misión “se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria” y pidió que “no haya violencia y que se respete a las personas”.

flotilla
Uno de los barcos de la Flotilla de la Libertad

Uno de los barcos de la Flotilla de la Libertad

La flotilla, integrada por más de 40 barcos y 600 activistas, se encuentra a unas 100-120 millas náuticas de Gaza, en la llamada “zona de riesgo”. Según medios israelíes, las fuerzas armadas ya preparan una operación para interceptar las embarcaciones en alta mar durante las próximas 24 horas.

De acuerdo con versiones oficiales, algunos barcos podrían ser hundidos porque no todos podrán ser remolcados. En tanto, quienes sean detenidos serían trasladados a Israel para ser procesados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un dolor de muela demócrata, le llama la dentista seguidora de Donald Trump.

Polémica dentista: es seguidora de Donald Trump y confesó que "reducía la anestesia" a pacientes demócratas

Por Redacción Mundo
El presidente Javier Milei junto a Donald Trump en Nueva York

Milei viajará a reunirse otra vez con Trump: habrá cumbre en la Casa Blanca

Por Redacción Política
Estados Unidos reforzó su presencia naval en el Caribe y anunció el hundimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico procedentes de Venezuela.

¿Se frena la escalada militar en torno a Venezuela?

Por Rosendo Fraga
Bad Bunny hace historia en Estados Unidos. 

Le perdió el miedo a Trump: Bad Bunny hará el show del Super Bowl 2026

Por Redacción Espectáculos