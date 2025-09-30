Donald Trump afirma que no recibirá el Nobel de la Paz y advirtió que será "un gran insulto"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , volvió a poner al Premio Nobel de la Paz en el centro de la polémica, al afirmar que no espera ser galardonado este año y que, de confirmarse, será un “gran insulto” contra su país , según informaron medios internacionales.

“¿Recibiré el Premio Nobel? Por supuesto que no. Se lo darán a algún tipo que no ha hecho absolutamente nada (…) Sería un gran insulto para nuestro país” , aseguró el mandatario, citado por la cadena ABC.

El norteamericano se expresó así en la reunión de altos oficiales militares convocada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El postulante prometió que “resucitará el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas de Estados Unidos que “ganó y construyó esta nación” , dirigiéndose a la cúpula militar en las afueras de Washington.

El Premio Nobel de la Paz constituye una vieja obsesión de Trump, que resucitó esta ambición en los últimos meses al presentarse como uno de los grandes pacificadores del mundo, describe la cadena ABC.

“Juntos, en los próximos años, vamos a transformar a nuestras fuerzas armadas en algo más fuerte, más recio, más rápido” , declaró Trump a los generales y almirantes estadounidenses reunidos en un encuentro poco habitual en Quantico, Virginia.

Envió dos submarinos nucleares a Rusia

También anunció que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia porque siente que ese país “amenazó un poco” al suyo, “recientemente”. El Presidente enfatizó que Estados Unidos está “25 años por delante de Rusia y China” en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.

“Recientemente nos sentimos un poco amenazados por Rusia, así que envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada”, advirtió Trump. Sostuvo que movió “un submarino o dos” hacia “la costa de Rusia , solo por precaución”, de acuerdo con una crónica que publica el sitio dw.

Precisó que la nave submarina “solo está allí al acecho” y se jactó de que “es totalmente indetectable”.

“Nosotros tenemos aparatos geniales que no permiten la detección, no permiten que nos detecte nadie, ni desde arriba ni desde abajo del agua. Estamos mucho más adelantados que todos los demás en eso y en otras cosas, gracias a la emocionante renovación del espíritu de nuestras propias fuerzas”, insistió Trump.