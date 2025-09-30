30 de septiembre de 2025 - 13:32

Milei viajará a reunirse otra vez con Trump: habrá cumbre en la Casa Blanca

Tras el respaldo de la semana pasada en Nueva York, el Presidente ya tiene confirmado nuevo vuelo a Estados Unidos para "fortalecer la asociación estratégica" entre ambos países.

El presidente Javier Milei junto a Donald Trump en Nueva York

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”, señaló la Cancillería en un comunicado publicado este martes para confirmar la visita de Milei a Trump a mitad del mes.

El viaje tendrá todos los atributos de una visita de Estado. Milei y su comitiva serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado que visitan Washington. En la agenda figuran la reunión bilateral en el Salón Oval, encuentros con funcionarios del gabinete económico y reuniones con empresarios norteamericanos.

El Gobierno busca consolidar la sintonía política, cultural e ideológica con Trump y, al mismo tiempo, avanzar en un esquema de cooperación financiera que permita aliviar la presión sobre las reservas y enviar una señal de respaldo a los mercados.

El viaje a Washington se inscribe en la estrategia electoral del oficialismo: a pocas semanas de los comicios legislativos, Milei intenta mostrar respaldo externo, blindar el vínculo con su principal aliado internacional y reforzar el relato de que la Argentina cuenta con apoyo para sostener las reformas estructurales en marcha.

La semana pasada, Trump le aseguró a Milei la negociación de un crédito stand-by de magnitud a través del Fondo de Estabilización de Cambios y de una línea swap por 20.000 millones de dólares entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central de la República Argentina.

Además, la compra de bonos en dólares emitidos por Argentina por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU., tanto en el mercado primario como en el secundario.

En paralelo, se espera que Argentina ponga fin a la exención fiscal para productores de materias primas que convierten divisas extranjeras y se avance en una colaboración inmediata para la gestión de los pagos de capital de deuda, siempre que el oficialismo gane las elecciones venideras.

