El gobierno reafirmó ante el Reino Unido la soberanía sobre Malvinas: "Fueron, son y serán argentinas"

El gobierno argentino elevó el tono de la disputa diplomática por las Islas Malvinas este jueves, reafirmando la postura oficial del país frente a las declaraciones del Reino Unido. El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno sostuvieron que "las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas" , enfatizando derechos soberanos.

Dura respuesta de Reino Unido a Trump en su postura por Malvinas y la reacción de los medios británicos

La respuesta argentina surgió a raíz de los dichos del vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, quien afirmó que la soberanía británica sobre las islas es "inquebrantable" y se basa en el derecho de autodeterminación de los isleños, quienes en 2013 votaron mayoritariamente por seguir siendo territorio de ultramar del Reino Unido.

Ante esto, Quirno fue categórico al rechazar este principio, señalando que las Naciones Unidas nunca han reconocido a los habitantes de las islas como un "pueblo" con derecho a decidir su destino, sino que se trata de una "población implantada" que no puede actuar como árbitro en una disputa territorial.

Desde la perspectiva del Palacio San Martín, la ocupación británica que comenzó en 1833 constituyó un "acto de fuerza contrario al derecho internacional" que vulneró la integridad territorial de la Argentina, dando inicio a una situación colonial que persiste hasta la actualidad.

El canciller recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU insta a ambas naciones a resolver el conflicto mediante negociaciones bilaterales, un llamado que cuenta con el respaldo de múltiples organismos internacionales como la OEA, el Mercosur y el Grupo de los 77 y China.

El conflicto también suma una arista económica y de recursos naturales. Quirno denunció las actividades ilegales de exploración y explotación que llevan adelante las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp en el yacimiento "Sea Lion". Según el gobierno argentino, estas acciones buscan desconocer los derechos nacionales y violan directamente las resoluciones de la comunidad internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2047774985171632343&partner=&hide_thread=false Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 24, 2026

Este nuevo capítulo de tensión se produce en un marco internacional incierto. Según informes periodísticos basados en filtraciones del Pentágono, la administración de Donald Trump en Estados Unidos podría estar evaluando revisar su histórica neutralidad en el conflicto.

La supuesta molestia de Washington ante la falta de apoyo británico en conflictos en Medio Oriente habría abierto la puerta para que el país norteamericano considere a las Malvinas como una "posesión imperial" europea, un gesto que, de confirmarse, alteraría significativamente el equilibrio diplomático de la región.

A pesar de la escalada verbal, la Argentina manifestó una vez más su disposición a reanudar el diálogo pacífico para encontrar una solución definitiva a la disputa de soberanía. "Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas", concluyó el mensaje oficial del gobierno.