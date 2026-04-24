24 de abril de 2026 - 11:57

Islas Malvinas: esto decía Milei ayer antes de que estallara la tensión entre Estados Unidos y el Reino Unido

El Presidente afirmó en un canal de streaming que su gestión realiza un reclamo estratégico con “cerebro frío”.

Islas Malvinas: esto decía Milei ayer antes de que estallara la tensión diplomática entre Estados Unidos y el Reino Unido.

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Los Andes | Redacción Política
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Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, el mandatario destacó que la recuperación del archipiélago es una prioridad que se plantea en cada foro internacional, pero reconoció que el resultado final "no depende solo de nosotros".

"Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente'", dijo.

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El Presidente subrayó el trabajo de su equipo diplomático, mencionando a Diana Mondino, Gerardo Werthein y Pablo Quirno, y destacó el respaldo de países vecinos como Chile.

La filtración del Pentágono

Las palabras del jefe de Estado cobran más relevancia tras la reciente filtración difundida por la agencia Reuters. Un documento interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) revela que la administración de Donald Trump evalúa medidas de "represalia" contra aliados de la OTAN que se negaron a apoyar las operaciones militares en Medio Oriente.

Entre las opciones analizadas figura, de manera explícita, la reconsideración del respaldo diplomático estadounidense a las “posesiones imperiales” europeas, mencionando específicamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Trump vs. Starmer: el factor que favorece a Argentina

Donald Trump calificó de “cobarde” al primer ministro británico, Keir Starmer, por su renuencia a sumarse plenamente al operativo militar contra Irán. Hasta ahora, la postura formal de Estados Unidos ha sido reconocer la administración británica mientras admite la existencia de la reivindicación argentina.

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