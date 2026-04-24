Islas Malvinas: esto decía Milei ayer antes de que estallara la tensión entre Estados Unidos y el Reino Unido

El Presidente afirmó en un canal de streaming que su gestión realiza un reclamo estratégico con “cerebro frío”.

Islas Malvinas: esto decía Milei ayer antes de que estallara la tensión diplomática entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Ayer, antes de que estallara la tensión diplomatica entre Estados Unidos y el Reino Unido, el presidente Javier Milei ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y aseguró que su gobierno está logrando avances diplomáticos históricos.

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, el mandatario destacó que la recuperación del archipiélago es una prioridad que se plantea en cada foro internacional, pero reconoció que el resultado final "no depende solo de nosotros".

"Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente'", dijo.

Embed “La soberanía no se negocia”



Malvinas: el presidente Javier Milei explica que el Gobierno está haciendo “lo humanamente posible” para recuperar las islas, pero que debe hacerse “de manera criteriosa” pic.twitter.com/rj3c4ZCoFu — Neura (@neuramedia) April 23, 2026 El Presidente subrayó el trabajo de su equipo diplomático, mencionando a Diana Mondino, Gerardo Werthein y Pablo Quirno, y destacó el respaldo de países vecinos como Chile.

La filtración del Pentágono Las palabras del jefe de Estado cobran más relevancia tras la reciente filtración difundida por la agencia Reuters. Un documento interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) revela que la administración de Donald Trump evalúa medidas de "represalia" contra aliados de la OTAN que se negaron a apoyar las operaciones militares en Medio Oriente.